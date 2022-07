La soledad del dramaturgo

Ante cada ocurrencia de Francesc Sanguino, en el Ayuntamiento de Alicante se hacía alusión al meme «En su cabeza sonaba espectacular». El recurso al chiste le reconocía cierto toque de genialidad al ya destituido portavoz del grupo socialista en Alicante, seguramente procedente de su origen como dramaturgo. Al tiempo, ponía el acento en su dificultad para plasmar en la realidad unas ideas que, en un primer momento, parecían válidas. Esta misma dificultad es la que ha encontrado para establecer relaciones productivas tanto con sus compañeros de partido como con los ediles del equipo de gobierno y del resto de grupos de la oposición.

Con un discurso demasiado grandilocuente en ocasiones, que ha combinado con épocas en las que ha practicado un mutismo absoluto en el pleno alicantino, Sanguino ha buscado un guion épico para su paso por el Ayuntamiento, una historia que ha acabado rozando la tragedia y que, en su epílogo, ha derivado en una comedia. El portavoz socialista siempre se ha comportado como un «verso suelto» entre los representantes del partido del puño y la rosa, se ha sentido abandonado casi desde el primer momento por quien le designó alcaldable, Ximo Puig, y ha tenido que soportar la convivencia con el grupo municipal paralelo que él mismo ha denunciado a Ferraz, el de los concejales y asesores que actúan bajo el influjo del exsenador Ángel Franco.

Que la etapa de Sanguino no iba a ser fácil es algo que se vio prácticamente desde el principio, desde antes de que fuera designado candidato a la Alcaldía alicantina. A Puig le costó más de la cuenta dar con su hombre para la capital de la provincia. La propuesta de Franco, el médico Andrés García Trillo, fue descartada. En ese escenario, apareció el nombre del dramaturgo, quien contó con el aval del exsenador a cambio de que sus hombres fueran en la lista, lo que vaticinaba las turbulencias que se iban a producir. En la campaña de cara a la cita municipal con las urnas del 26 de mayo de 2019, el que fuera responsable del Teatro Principal reiteró hasta la saciedad su independencia respecto al discurso socialista, algo que no gustó en València. Puig, que ya había conseguido revalidar su Botànic un poco antes, el 28 de abril de ese año, optó por desmarcarse de su aspirante a la principal plaza en el sur de la Comunidad.

A Sanguino le gustaron los pulsos desde el comienzo. Tras aprobar su lista la asamblea de Alicante, en el paso por Madrid consiguió echar a dos afines a Franco, a los que cambió por dos sanchistas, Manuel Marín y Manuel Martínez, dos ediles que también le han abandonado y han pasado a aliarse con el sector franquista. Uno de los expulsados era el secretario de Organización, Pedro Ródenas, el mismo al que ahora ha destituido como asesor.

Nulo liderazgo

La campaña de Sanguino se desarrolló entre discursos de corte personal, algún que otro guiño alicantino a Puig («No es de Morella, sino del Moralet»), propuestas que sonaban al pasado, como la de eliminar el tráfico de la fachada litoral entre la plaza de Galicia y la avenida de Dénia a la altura de la prolongación de Jaime II o la de construir un Palacio de Congresos en Sangueta, que fueron rápidamente descartadas por los expertos, o acercamientos a la ola socialista de Madrid, con un Pedro Sánchez que había ganado las generales. Nada de esto le sirvió la noche del 26-M, muy cruel para los socialistas. En el cuartel general en el que velaron armas, a la espera de los resultados, un militante se acercó a Sanguino y le pronunció una frase que sonó a sentencia: «Se nos ha aguado la fiesta, Paco». Un día después, con los ánimos más serenos, el candidato socialista advirtió : «No renunciaré al acta de concejal. Me gusta acabar las cosas y me veo trabajando para la ciudad donde sea». Lo de no renunciar al acta lo ha cumplido, desde luego.

Apenas unos meses transcurridos desde las elecciones fueron suficientes para evidenciar el nulo liderazgo del portavoz socialista. Poco después irrumpió el coronavirus y su discurso volvió a ser discordante con el que lanzaba Puig desde València. Si el presidente apostaba por facilitar acuerdos para alcanzar pactos políticos, dentro de aquellas tesis de que había que salir más fuertes de la pandemia y su viraje hacia posiciones más centristas, Sanguino optaba en Alicante por boicotear al máximo cualquier tipo de pacto, hasta el punto de que fue Franco, en persona, quien se tuvo que reunir con ediles de Ciudadanos.

Los tambores de guerra sonaban cada vez con más fuerza en el PSOE y los socialistas no hacían nada por disimular, con el portavoz actuando por su lado y con el partido, con Miguel Millana al frente, transitando por otro recorrido. Los rumores sobre un cambio al frente de la Portavocía también cotizaban al alza, aunque haya habido que esperar dos años para que, finalmente, se produzca. La fractura no era ningún secreto en la ciudad y los implicados se esmeraban en pregonarla. Ya fuera en los pasillos del Ayuntamiento o en un acto público, el escenario daba igual y cualquier ocasión era aprovechada para sacar a relucir los trapos sucios.

Sin estrategia

La falta de una estrategia política definida, la actitud de «verso libre» de Sanguino y la ausencia de liderazgo han sido las causas de una negligente oposición del grupo socialista contra la labor hecha por el bipartido formado por el Partido Popular y Cs. La única unión que ha habido entre casi sus nueve concejales y cuatro asesores a sueldo ha sido la de una especie de «todos contra el portavoz», quien solo ha sido capaz de conservar el apoyo de la edil Lara López. Los argumentos más utilizados por los detractores del dramaturgo han sido los de su nula empatía y su incapacidad de hacer equipo, su intento continuo de aplicar el «divide y vencerás», y su egocentrismo, anteponiendo su lucimiento personal al colectivo.

Ya en 2021, cuando apenas se atravesaba por el ecuador del actual mandato, el PSPV-PSOE empezó a buscar una salida a Sanguino, alarmado por su errática gestión del grupo municipal y por su actitud imprevisible. Los intentos de sacar al portavoz municipal de Alicante se han seguido produciendo hasta este año, con el fin de buscarle un hueco en el segundo escalón del Consell. Ahora, a estas alturas, con su destitución y a diez meses de las próximas elecciones, ya es tarde y en ciertos sectores socialistas lamentan no haber cortado antes con esta situación, conscientes de que el polvorín alicantino puede hacer mucho daño en un ciclo electoral tan importante como el del próximo año.

La forma de actuar como «verso libre» de Sanguino obligó a finales de 2021 a la dirección local socialista a fiscalizar al grupo municipal, hasta el punto de que la ejecutiva forzó a presentar ante el pleno una iniciativa para reclamar una calle en Alicante para Almudena Grandes pese a la negativa del portavoz. El parón navideño no tranquilizó las aguas e, incluso, la tensión interna fue a más, con nuevos factores a tener en cuenta, como la victoria de Alejandro Soler en las elecciones a la dirección provincial.

En el primer semestre de este año la situación de división entre Sanguino y el grupo municipal paralelo controlado por Franco, según denunció ante Ferraz, ha sido aún más evidente, si cabe. Prueba de ello han sido actos como el desayuno con los medios que se convocó a finales de mayo para abordar cuestiones de actualidad, en el que estuvieron presentes Trini Amorós y Millana y en el que no hubo rastro alguno del dramaturgo, totalmente apartado.

También fueron muy significativos los dos actos que hizo a principios de junio el PSOE en barrios alicantinos, unas acciones para empezar a caldear el ambiente a un año vista de las elecciones sin Sanguino y en las que sí estuvieron presentes la síndica en las Cortes, Ana Barceló, y la consellera Josefina Bueno, dos mujeres que aparecen en las quinielas como posibles alcaldables socialistas para 2023. Una situación similar se vivió en las visitas de Puig en Hogueras, con Barceló y Bueno muy participativas y el portavoz municipal desplazado del foco de atención.

Acto final

Cansado del ninguneo al que ha sido sometido durante años, Sanguino decidió detonar la bomba final el pasado 15 de julio, consciente de que ya no habría marcha atrás, cuando anunció su intención de acometer una purga contra los concejales y asesores afines a Franco. Su plan pasaba por intentar dejar sin cargos a la número dos del grupo municipal, Trini Amorós, y por destituir a tres de los cuatro asesores en el Ayuntamiento.

Desde ese día, se ha mantenido fiel a su papel de protagonista de una tragicomedia. A principios de esta semana, València entró en el conflicto y Sanguino anunció que iba a dimitir. A partir de ahí se dedicó a jugar al gato y al ratón, sin entregar su cabeza, hasta que el viernes la ejecutiva local del PSPV-PSOE fue la que le destituyó. De esta manera, se le ha puesto fin, al menos de momento, a unos tormentosos años que se han movido entre la comedia y la tragedia.

Feci quod potui, faciant meliora potentes. — Francesc J Sanguino (@francsanguino) 18 de julio de 2022

Su último tuit, escrito en la madrugada del lunes al martes, es una cita en latín: «Hice lo que pude, que los que puedan lo hagan mejor».

Quan anava a l’EGB ens posaven activitats de repàs. En el meu cas era “Vacaciones Santillana”. Jo m’he posat este estiu una activitat de repàs al meu gust: pic.twitter.com/36nearFdYt — Francesc J Sanguino (@francsanguino) 12 de julio de 2022

