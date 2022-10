El desigual reparto de las subvenciones que concede la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI), entidad dependiente de la Generalitat, ha levantado ampollas un año más en Alicante. Las universidades, los centros tecnológicos, los investigadores, los representantes del empresariado y los sindicatos se revuelven contra un nuevo agravio sufrido por la provincia, que solo percibirá el 20% (9.739.800 euros) del total de 47.209.000 euros que reparte el organismo en el que Andrés García Reche permanece como vicepresidente ejecutivo, mientras que un 66% (31.361.600 euros) va a parar a Valencia.

En el ámbito universitario se mantienen las diferencias. De los 9.379.800 euros que recibe Alicante, un 34% se destina a sus dos universidades públicas, la Universidad de Alicante (UA) y la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, es decir 3.189.132 euros. En cambio, las dos instituciones académicas de Valencia, la Universitat de València (UV) y la Politécnica, reciben 10.349.328 euros.

Uno de los apartados más sangrantes es el de los llamados proyectos estratégicos en cooperación. De los 6.100.146 euros procedentes de la AVI que reciben las universidades en este apartado, el 81,75% se queda en Valencia (más de cuatro millones en la Politécnica y el resto en la UV). Alicante solo obtiene un 6,8% para estos proyectos: 263.687 euros la UA y 154.125 euros la UMH.

«Nuestra capacidad de innovación es mucho mayor que la que muestra el reparto de las ayudas» Juan Mora - Vicerrector de Investigación de la UA

Lo mal paradas que salen las universidades alicantinas en el reparto de fondos lleva a sus equipos de gobierno a expresar su malestar. «Esperábamos más en cuanto a la resolución de los proyectos estratégicos. En nuestro caso, solo hemos conseguido un proyecto de los catorce que hemos presentado, por lo que la tasa de éxito es muy baja. Los resultados de la provincia no son para nada buenos», lamenta el vicerrector de Investigación de la UA, Juan Mora. El representante de la institución académica señala que, en las cuatro líneas que se habían resulto en primer lugar, el pasado mes de julio, el resultado para la UA fue bueno, ya que solo había quedado por detrás de la Politécnica. Pero en las últimas líneas que se han hecho públicas por parte de la AVI, las de los programas de impulso a la cadena de valor empresarial y de proyectos estratégicos en cooperación, se esperaba un desenlace distinto. «Muchos grupos nuestros se han presentado a la convocatoria y el resultado es decepcionante. En Alicante tenemos una capacidad de innovación y transferencia del conocimiento mayor que la que demuestra el resultado que hemos obtenido», añade Mora.

«Viene poco dinero en comparación a las empresas punteras que hay y el músculo investigador» Fernando Maestre - Premio Nacional de Investigación

El científico de la UA Fernando Maestre, que precisamente ayer fue reconocido con el Premio Nacional de Investigación, también reflexiona sobre el agravio: «Es sorprendente que la cantidad recibida por Alicante sea tan baja. Todos sabemos que Valencia es más grande y tiene más centros de investigación, pero nos llama la atención el poco dinero que viene a nuestra provincia, cuando tenemos un músculo investigador muy importante, con muchas empresas punteras de base tecnológica que han surgido desde nuestras universidades».

«En cada una de las universidades de la Comunidad el personal está acreditado por la Aneca» María José López - Vicerrectora de Transferencia e Intercambio de Conocimiento

El mismo malestar que se tiene en la UA se respira en el campus ilicitano de la UMH. Desde allí, su vicerrectora de Transferencia e Intercambio de Conocimiento, María José López, afirma que la institución académica ha presentado nueve proyectos estratégicos y solo uno de ellos recibirá financiación. «Las dos universidades valencianas son de gran tamaño y es normal que obtengan más dinero en términos absolutos, pero hay que mirar los términos relativos», sostiene.

López añade que: «Todas las universidades tienen talento y personal investigador acreditado por la Aneca. Si todos los fondos caen en un territorio concreto, como es el caso de Valencia, estás creando un polo de innovación y dejas a la periferia más pobre y con menos recursos». Por último, la vicerrectora advierte de que, a la vista de los resultados que se están produciendo en las convocatorias de la AVI, los investigadores de las universidades alicantinas pueden caer en «la desmotivación y el cansancio».

«No nos merecemos una agencia como la AVI, que año tras año pone en duda nuestra capacidad» Manuel Palomar - Director del Centro de Inteligencia Digital

Muy crítico también se muestra el director del Centro Digital de Inteligencia (Cenid), Manuel Palomar. El máximo responsable de la iniciativa puesta en marcha por la Diputación de Alicante, en colaboración con las dos universidades de la provincia, considera que «la Comunidad Valenciana no se merece una agencia con estas características». Desde su punto de vista, Palomar cree que «desde Peñíscola a Pilar de la Horadada se extiende un carácter innovador notable y año tras año la AVI pone en duda la capacidad de innovación de Alicante». Para el que fuera rector de la UA, la clave del agravio radica en «la comisión evaluadora de los proyectos y su sesgo territorial». En último lugar, la solución que propone pasa por «una valoración independiente, en la que se mantenga el anonimato territorial, para garantizar que el reparto de los fondos se haga de manera ecuánime».

«Existe mucho margen de mejora en el reparto para transformar el modelo productivo» Joaquín Pérez - Presidente de CEV Alicante

Más allá del ámbito académico, los representantes empresariales también se revuelven contra el reparto de ayudas llevado a cabo por el organismo de García Reche. En este sentido, el presidente de CEV Alicante, Joaquín Pérez, expresa: «No es una buena noticia porque existe mucho margen de mejora en el reparto. Es cierto que los proyectos presentados por las empresas alicantinas han conseguido aumentar un 6% sus fondos respecto al año pasado, lo que demuestra que van por buen camino. No obstante, necesitamos el impulso de la AVI, y de otras instituciones, para transformar nuestro modelo productivo».

«No soy partidario de los enfrentamientos entre Alicante y Valencia, pero Puig debe dar explicaciones» Carlos Baño - Presidente de la Cámara de Comercio de Alicante

Desde la Cámara de Comercio de Alicante, su presidente, Carlos Baño, ofrece otro punto de vista, al lamentar que «la Generalitat no enmiende los errores que se comenten con Alicante en los Presupuestos Generales del Estado». En este sentido, Baño lamenta que «la AVI no apueste por la provincia de Alicante» en un momento tan trascendente como el actual, en el que la crisis energética obliga a a acelerar los procesos en busca de la innovación y en el que está en juego la candidatura para acoger la sede de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial. «El presidente Ximo Puig debe dar explicaciones. No soy partidario de los enfrentamientos entre Alicante y Valencia. Tenemos que ir de la mano, no se trata de una cuestión de colores políticos», apostilla.

«Las ayudas son clave para desarrollar la industria y luchar contra la economía sumergida» Ismael Senent - Secretario de UGT

El secretario de UGT en la Muntanya, el Vinalopó y la Vega Baja, Ismael Senent, también considera que la menor financiación que recibe Alicante en innovación dificulta el cambio de modelo productivo, «necesario para impulsar a la provincia en su desarrollo económico e industrial y reducir la tasa de economía sumergida». Senent cree que los fondos de la AVI no se deben repartir siguiendo criterios territoriales únicamente, pero pone en tela de juicio que la provincia solo reciba uno de cada cinco euros que se destinan a las subvenciones.

«Este tipo de decisiones que toma la AVI son perjudiciales para nuestra reputación universitaria» Paco García - Secretario de CC OO

En parecidos términos se expresa el secretario de CC OO en l’Alacantí-Les Marines, Paco García, quien asegura que desde su sindicato se ha abordado el agravio tanto con la anterior consellera, Carolina Pascual, como con la actual, Josefina Bueno. «Es imprescindible que introduzcan factores de corrección. Decisiones como estas perjudican a la reputación de las universidades alicantinas y es necesaria una discriminación positiva, como se aplica en otros ámbitos», finaliza.