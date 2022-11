Medidas «irreales, insuficientes y repetitivas» y una bajada de tasas anunciada por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que no ha sido aprobada y que, por lo tanto, no aparece reflejada en el presupuesto del próximo año. Estos son los principales argumentos del Partido Popular para desmarcarse de la Alianza Valenciana contra la Inflación. El anuncio de que los populares le iban a dar la espalda a la propuesta fue realizado por su líder autonómico, Carlos Mazón, que también planteó su propio plan para paliar los efectos del alza de precios, una batería de medidas que tiene como eje principal abordar lo que el alicantino definió como «la segunda descentralización en España».

Diputación

Mazón también aprovechó su participación en el foro para destacar que la institución que preside, la Diputación de Alicante, ha inyectado este año 177 millones de euros extraordinarios para que municipios y ciudadanía minimicen el impacto de la inflación y la crisis energética sobrevenida tras la guerra de Ucrania.

Con su postura, el PP confirmó que las posiciones políticas se encuentran muy enconadas, a falta de siete meses para las elecciones autonómicas, salvo adelanto electoral. Rubricar a día de hoy un pacto entre las fuerzas de derecha e izquierda parece una quimera. Mazón explicó que los populares no se iban a sumar a la alianza contra la inflación promovida desde la Generalitat al definirla como «una puesta en escena que no va a beneficiar a quien más lo necesita». El dirigente popular también calificó la propuesta como «poco ambiciosa y concretada solo en los ayuntamientos». En este sentido, durante su intervención en el foro, apuntó que las exigencias no deben recaer solo sobre las administraciones locales, momento en el que puso el foco en el Generalitat y el Gobierno central y volvió a recordar el agravio en las cuentas estatales que sufre la provincia de Alicante. Las diferencias entre la Diputación que preside y el Consell a costa del Fondo de Cooperación salieron a relucir igualmente durante su turno de palabra.

Mesa redonda

En su participación en el foro organizado por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, Mazón intervino en la mesa redonda llamada «Acciones de los municipios y diputaciones en ayudas a las familias». En su discurso, el presidente del PPCV defendió la necesidad de abordar una «segunda descentralización» a través de alianzas entre administraciones con el objetivo de alcanzar «un sistema riguroso y específico de financiación» para los ayuntamientos. «El retraso de la financiación estatal, que ya clama al cielo, y las competencias impropias que asumimos diputaciones y consistorios de manera clara debe quedar reflejado en un sistema de financiación municipal», defendió Mazón.

Con su intervención y la espalda dada a la alianza contra la inflación los populares confirman que están afilando su colmillo de cara a las autonómicas y que su discurso se está endureciendo.