La síndica del grupo popular en las Cortes Valencianas, María José Catalá, ha señalado este lunes que “la ley de presupuestos de la Generalitat para 2023 y la de acompañamiento no responden a las necesidades de la gente. Estamos ante un presupuesto de fin de ciclo”.

Catalá ha señalado que en el pleno del próximo miércoles el PP plantea una iniciativa en la que piden que no se anule en el código penal la sedición y no se reduzcan las penas por malversación. “Es un debate que afecta mucho a nuestro código penal y a la normalidad democrática que nos hemos dado todos. No puede ser que modifiquemos estos delitos para ayudar a los de siempre, para beneficiar y que se salgan de rositas los que pretendieron romper España”.

Iniciativa

La síndica popular ha anunciado también la presentación de una iniciativa para que se tomen medidas urgentes para cambiar la ley 10/22, la llamada ley del sí es sí: “En esta semana del 25M donde todos haremos nuestros propios actos y declaraciones de rechazo de la violencia machista, no cabe en la cabeza que no se tomen medidas urgentes para evitar revisiones de sentencias y rebajas de condena a personas que han agredido a mujeres. Nosotros no vamos a parar”.

María José Catalá ha afirmado que “pedimos respeto al Poder judicial, que no se tache a los jueces de machistas y que se respete su trabajo. También pedimos la destitución inmediata de la ministra Montero que va de pifia en pifia legislativa y ha cambiado algo tan sagrado como son las condenas en el ámbito de violencia sexual. Y solicitamos, en tercer lugar, que se revise de manera inmediata esa ley que tanta alarma y rechazo está generando en la sociedad por la rebaja a las condenas de delincuentes sexuales. Es indignante. No puede ser que los delincuentes de la manada, por ejemplo, hayan pedido revisión y rebaja de su condena. Si somos feministas que sea de verdad, apoyando la revisión de la ley, no solo de boquilla. No queremos pensar en lo que está pasando una madre que ha visto que han violado a su hija o en la persona que ha sufrido una agresión sexual. No vamos a callar y decir alto y claro que el gobierno de España tiene que cambiar la ley 10/22”.

Debate

La síndica del GPP se ha pronunciado también sobre el debate de las enmiendas a la totalidad de Presupuestos y Ley de Acompañamiento, que se celebran hoy en les Cortes. “El tripartito tiene mucho interés en quitarse de encima los dos debates -Presupuestos y Acompañamiento- el mismo día. Tienen muchos errores y pifias y quieren pasar página cuanto antes. Saben que las leyes están mal hechas”, ha indicado.

Al respecto, Catalá ha señalado que ninguna de las dos normas “responden a las necesidades de la gente”. “Las personas necesitan una bajada de impuestos y no más chiringuitos y déficit. Son unas cuentas presentadas de forma errática y es significativo que el tripartito haya presentado prácticamente el mismo número de enmiendas a la Ley de Acompañamiento que artículos tiene la Ley. Eso confirma el fiasco de la Ley de Acompañamiento”, ha señalado. Para Catalá, el de 2023 “es un presupuesto de fin de ciclo, que responde a un Gobierno agotado que tiene la mirada puesta solo en las encuestas”.

Por último, la Síndica ha anunciado que el GPP ha presentado dos enmiendas parciales en las que solicita la rebaja del impuesto de sucesiones y de donaciones hasta una bonificación del 99%, “pero pedimos que además de a las empresas se aplique también a las familias”.