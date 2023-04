El presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha señalado que “esta es la última declaración de la renta de Sánchez y Puig antes del gobierno del cambio”. El candidato popular a la presidencia de la Generalitat ha afirmado que “estamos en pleno periodo de la declaración de la renta y esta va a ser la última campaña de la renta de Puig y de Sánchez antes de que venga el cambio político que acabe con el infierno fiscal en la Comunidad Valenciana”.

Carlos Mazón ha indicado que “llegar a final de mes hoy en la Comunidad Valenciana es un lujo, con el precio de la luz disparado, de las hipotecas, de la cesta de la compra, del precio de los alimentos y sin que nadie haga nada. Esta situación no puede seguir así. Nosotros vamos a acabar con ese infierno fiscal poniendo el énfasis en los salarios más bajos y en los que tienen serias dificultades para llegar a final de mes y que hará que el 80% de los valencianos serán los que menos impuestos paguen de España”.

Mazón ha mostrado su preocupación ya que “cerca de un millón y medio de ciudadanos de la Comunidad Valenciana están en el umbral de la pobreza y nunca se había alcanzado esa cifra”.

El presidente del PPCV ha afirmado que “hay que apoyar a las entidades sociales y a las empresas que intentan paliar esta situación como el Banco de Alimentos de Valencia, que ha sido desatendido y desasistido por el Consell de Puig y que no está teniendo las ayudas que merecen. Estos ejemplos no se pueden tolerar. También hay que apoyar al conjunto de empresarios y trabajadores, a los que levantan la persiana todos los días con esfuerzo. La colaboración público-privada es algo necesario y no un enemigo como algunos se empeñan en trasladar”.