La entrada de la diputada de Compromís Maria Josep Amigó en la Mesa de las Cortes Valencianas se ha convertido en la sorpresa de la jornada a partir de una estrategia del PPCV, pues la coalición valencianista ha negado que existiera un pacto con los populares. Vicent Marzà ha asegurado, al finalizar la sesión constitutiva, que no tiene claro que el grupo del PP haya hecho una buena jugada al facilitarles la entrada, pues la coalición hará "la máxima oposición, también desde la Mesa".

El diputado de Compromís ha comenzado su declaración diciendo que es una "jornada triste" por el nombramiento de Llanos Massó como presidenta del Parlamento autonómico, porque se trata de una persona que no cree en el autogobierno. Respecto al asunto que ha centrado esta mañana el hemiciclo, Marzá ha admitido que les ha sorprendido la decisión del PP y que lo que Compromís quería es que ese apoyo hubiera venido del PSPV.

El ex conseller, además, ha dicho que no están agradecidos a los populares y que no han alcanzado ningún pacto con ellos. "No hay ningún acuerdo; si lo hubiera, habría algo a cambio", ha señalado Marzà, quien ha defendido que Compromís ha cumplido con lo que dijo desde el primer día, y es que esta coalición es la tercera fuerza del Parlamento valenciano y debía tener representación en la Mesa.

Ha asegurado que no han mantenido ninguna reunión con el PP, más allá de la que tuvieron en su momento con el líder del PPCV y ganador de las elecciones del 28 de mayo, Carlos Mazón, en la que él les pidió la abstención a su investidura y desde Compromís le dijeron que "de ninguna de las maneras".

"Le dijimos que seríamos su oposición, dura y contundente, cada día", ha afirmado, y ha indicado que en ese encuentro Mazón les trasladó su voluntad de que todas las fuerzas parlamentarias tuvieran representación en la Mesa de las Cortes. Marzà ha explicado que con quien se han mantenido conversaciones para que les cediera un puesto en la Mesa ha sido con el PSPV, y lamenta que no haya sido este partido el que les haya dado los votos necesarios para ello.

"Me hubiera encantado que la vicepresidencia segunda, del PSPV, hubiera tenido también los votos favorables de Compromís, y que la Secretaría segunda hubiera tenido los votos de Compromís y el PSPV", ha manifestado.

El dirigente de Compromís ha insistido en que no van "a pactar ni a dar nada a cambio al PP y a Vox" y ha reiterado que harán "la oposición necesaria para que este país pueda seguir avanzando a pesar del gobierno que tendremos en un futuro".

"¿Cómo va a haber un pacto si allí donde esté Compromís va a haber la máxima oposición, también desde la Mesa de Les Corts?", ha planteado Marzà, quien ha señalado que al PP "igual no le sale bien" lo que cree que ha hecho. "Tener a una persona de Compromís en la Mesa, haciendo oposición desde la Mesa, igual no es la jugada maestra que se han pensado", ha concluido.