El próximo presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha pedido este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al presidente de la Generalitat en funciones, Ximo Puig, que, "ya que no se quieren ir y quieren seguir el máximo tiempo posible aferrados al sillón", sean "consecuentes" y "luchen" por la llegada de Tesla a la Comunidad Valenciana. En declaraciones a periodistas después de recibir en la Diputación de Alicante al Eldense tras su ascenso a Segunda, ha explicado que sería "muy lamentable" que por una "supuesta filtración" Tesla estuviera "abandonando la idea de venir a la Comunidad" y por ello ha esperado que tanto Gobierno como Generalitat "luchen por que se quede" Tesla y que esa "gran posibilidad no se vaya a ningún otro lado".

Investidura

Mazón ha exigido que su investidura se realice "lo antes posible", puesto que considera que la ciudadanía ha dicho "que quiere cambio y con bastante claridad". Además, ha acusado al presidente en funciones, el socialista Ximo Puig, de "pegarse con 'loctite' al sillón del Palau". "Me gustaría que fuera lo antes posible porque la gente ya ha hablado, ya ha dicho que quiere cambio, además creo que lo ha dicho con bastante claridad. No veo razones para eternizar esta cuestión", ha enfatizado, al tiempo que ha hecho un llamamiento al PSPV y le ha acusado de "pegarse al sillón". En esta línea, ha defendido que la ciudadanía pide "ponerse en marcha", por lo que no ve "la necesidad de retrasar" la investidura, y ha censurado decisiones que, a su juicio, no son "las más edificantes".

El presidente de la Diputación de Alicante y líder del PPCV también ha señalado que espera que "tan pronto como sea posible" que el Comité Ejecutivo Provincial del PP tome "las decisiones oportunas" para elegir a la persona candidata a la presidencia de la institución provincial durante la próxima legislatura. Así lo ha manifestado al ser preguntado por los plazos de la formación de la nueva corporación. "Espero que, tan pronto como sea posible, el Comité Ejecutivo Provincial del PP, tome las decisiones oportunas para elegir a su candidato o candidata a la Diputación", ha subrayado. Mazón ha apuntado que no sabe cuándo se formará la nueva Diputación, puesto que hay un recurso por resolver en Alcalalí, que interpuso Compromís, y desconoce en qué situación está.

Barrachina

Por otra parte, Miguel Barrachina ha sido nombrado síndic del PP en las Cortes, y ha aprovechado el anuncio de la constitución del grupo parlamentario popular para pedir al PSPV que "abrevie los plazos" para poder celebrar "cuanto antes" la investidura de Mazón como presidente de la Generalitat: "Que alguien le diga a Puig que ha perdido las elecciones", ha manifestado. Así se ha pronunciado en declaraciones ante los medios Barrachina, donde ha apuntado que los portavoces adjuntos del PP será los diputados Salomé Pradas, Laura Chuliá y Juan Francisco Pérez Llorca. Barrachina ha apremiado al resto de grupos a facilitar que se reduzcan los plazos para la investidura y ha remarcado que su grupo, el más numeroso, con 40 diputados "lo ha podido hacer en un día".