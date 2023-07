El presidente de la Generalitat en funciones y secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha asegurado este martes que "no hay problema" por su parte en "llegar a un acuerdo" para que la investidura de su sucesor se haga "lo más pronto posible dentro de los márgenes legales". "Las formas son importantes en democracia, queremos que sea un proceso transparente", ha apuntado Puig, quien ha indicado que Carlos Mazón no se ha dirigido "formalmente" a él, pero que "no hay ningún tipo de problema, a partir de la constitución de los grupos se planteará si hay algún grupo que quiere que se avance, y estamos dispuestos a consensuar".

Puig ha hecho estas declaraciones tras el acto de entrega de los premios European Inventor 2023, que organiza y concede la Oficina Europea de Patentes, celebrado en el Palacio de las Telecomunicaciones de València y que ha recogido la agencia Efe. Mazón pone la directa y pide a Puig que «salga del sillón» para no eternizar el relevo "Es una decisión que deberá tomar la Mesa", ha agregado al ser preguntado por la posible fecha de la investidura. "Nuestra voluntad es que sea un proceso democrático y abierto, queremos mejorar el traspaso de poder de hace 8 años, lo básico es la institución, el autogobierno y la sociedad valenciana". Preguntado por la petición de Mazón para que el Consell solicite la ampliación de las ayudas al transporte público, Puig ha apuntado que "lo pensábamos hacer, pero creo que debería ser acordado con el nuevo gobierno. Han sido unas ayudas positivas y me parece bueno que puedan mantenerse, luchan contra la inflación y fomentan el transporte público". Sobre su futuro, Puig ha señalado que "hay casi 700.000 personas que nos han apoyado, es el mejor resultado desde 2007, que no es suficiente, pero demuestra que el nuestro es un proyecto de futuro". En relación a quién será el síndic del PSPV-PSOE en las Cortes Valencianas, Puig ha apuntado que propondrá un nombre a la Ejecutiva del partido. Las declaraciones de Puig no son nuevas, si bien, están en línea con las de Compromís en el sentido facilitar el relevo en el gobierno valenciano. La diferencia es que, mientras la coalición valencianista ya ha formalizado la creación del grupo parlamentario en las Cortes Valencianas, paso imprescindible para acortar plazos, los socialistas van a consumir el periodo legal para realizar el mismo trámite. Ahora y una vez que se reúna la Mesa del Parlamento el viernes 7 de julio, dependerá de la Junta de Síndics donde están representados todos los partidos de la Cámara, que realmente se acorten. No obstante, el poder para hacerlo ya estará en manos de la presidenta de las Cortes (Vox), Llanos Massó.