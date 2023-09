Afronta su segundo mandato en la Diputación, pero con más competencias. Alcaldesa de Albatera y secretaria general del PP en la provincia de Alicante, está afiliada al partido desde que tenía 18 años y cuenta con una experiencia de años en la gestión municipal. En las pasadas elecciones municipales hizo tandem con Toni Pérez. Ahora con el objetivo cumplido de lograr mayoría absoluta en su municipio y en la institución provincial, se prepara para asumir nuevas responsabilidades.

¿Cómo se encuentra después de dos citas electorales?

Al final he descubierto que mis pilas son Duracell. La campaña arrancó muchísimo antes que en otras ocasiones y la verdad que ha sido agotador, pero bueno con la misma ilusión y con las mismas ganas de seguir trabajando para la provincia.

Empezaron con una falta de entendimiento con PSOE, ¿considera que es preludio de algo o fue un hecho puntual?

Cumplimos con lo que marca la ley. Sí que es cierto que para sorpresa nuestra, no entendimos muy bien la postura del PSOE. No obstante, no creo que esto suponga ni sea el preludio de nada. Considero que son muchas más cosas las que nos unen que las que nos separan.

¿Se barajó en algún momento incluir a Vox en el gobierno?

No, en ningún momento. Al final, cuando un grupo obtiene una mayoría absoluta, prefiere trabajar con las manos libres.

El presidente Toni Pérez habló de continuidad en las políticas de Mazón. ¿Cuáles considera que han funcionado?

La continuidad es necesaria porque se ha trabajado bien. A veces si es necesario renovar y modificar, pero en este caso creo que han sido políticas que han cumplido con el objetivo que es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Para muestra un botón: es la legislatura en la que más dinero ha invertido la Diputación en todos y cada uno de los municipios de la provincia de Alicante. Por ejemplo, planes como el más agua, más deporte o el planifica y el bono consumo.

¿Cuál cree que es el futuro del Fondo de Cooperación que fue foco de conflicto?

Se rediseñará y tiene futuro. Creo que la anterior Generalitat no tenía clara la forma de ayudar.

¿Cómo se le reivindica a tu ex jefe y «president»?

Creo que a Carlos Mazón no hay que reivindicarle. Conoce perfectamente la provincia y sus necesidades. Considero que no va a hacer falta reivindicarle. Sí es cierto que el diálogo va a ser muchísimo más fluido.

¿Y pedirle?

Tampoco. Estoy convencida.

¿Se pierde peso político cuándo todas las administraciones relevantes son del mismo color?

Creo que ganamos fuerza a la hora de poder trabajar con esa fluidez de la que le hablaba cuando me refería el diálogo. No nos vamos a encontrar con tanta traba.

¿Los municipios pequeños entienden que la Diputación apoye dos grandes inversiones como los centros de congresos para Alicante y Elche?

Ambos benefician a toda la provincia, no es un beneficio exclusivo de un municipio por grande que sea.

Estamos a escasos días de la fecha tope para la presentación de un nuevo recurso sobre el aumento del caudal ecológico en el Tajo. ¿Última bola del partido?

Espero que no. El hecho de que ahora estemos gobernando en la Generalitat Valenciana nos va a dar muchísimo más peso y más fuerza a la hora de reivindicar, algo que los anteriores no hacían. Espero que no sea la última bola de partido. Vamos a presentar ese recurso, en principio, el próximo lunes. Entendemos que el auto se centró en cuestiones genéricas y no en el fondo de la cuestión que es ese aumento del caudal ecológico. La sentencia del recorte del trasvase no ha valorado los graves perjuicios que puede tener para la provincia.

Comentó que la estrategia de Ximo Puig les había perjudicado. ¿Es cierto?

Sin duda. Durante todo el proceso, me refiero a todas las acciones que se han llevado a cabo y que incluyen no solo las judiciales, sino también pues el hecho de acompañar a los agricultores, a los regantes, a una manifestación, ellos se han puesto de perfil. Entiendo que por parte del Ejecutivo central tenían muy claro cuál era la hoja de ruta a seguir, que era acabar con los trasvases y, a veces, el señor Ximo Puig, pues prefería ponerse de canto antes que tener que enfrentarse a superiores.

Ha hablado de que esta medida va a dejar la provincia como un «secarral», ¿en serio considera que está en riesgo la agricultura alicantina?

Sin duda. Es algo absolutamente incomprensible. Nos llenamos la boca diciendo que somos la huerta de Europa y que, durante una pandemia, el sector agrícola ha sido uno de los que ha estado al pie del cañón. Con todo eso, somos conscientes de que nuestros campos son auténticos receptores, sumideros de CO2, es decir, que la agricultura es absolutamente necesaria. No entiendo a qué responden estas políticas de constantes ataques a este sector. No lo puedo llegar a entender. No veo nada más allá de una cuestión meramente política. No veo ninguna razón de peso para seguir con estas políticas de querer acabar con el trasvase, sabiendo lo que supondría que es acabar con la agricultura en este en este territorio y eso es mandar a muchas familias al paro.

¿Y en qué posición queda el cambio climático?

No conocemos ni un solo estudio que determine que el aumento del caudal ecológico va a acabar con la contaminación. Ninguno. De hecho, la propia normativa dice que la contaminación no hay que diluirla, que es lo que hacemos aumentando el caudal ecológico. Hay que eliminarla. Por otro lado, el acabar con la agricultura va a contribuir a ese avance del cambio climático provocado por la desertificación de un territorio fértil. Creo que están intentando confundir a la ciudadanía hablando de que la culpa del cambio climático la tienen los agricultores, cuando es todo lo contrario.

¿Será esta la legislatura en la que la Generalitat asuma las competencias de toda el área sociosanitaria de la Diputación?

Sí.

¿Eso incluye el Hogar Provincial?

Incluye todas las competencias impropias que venimos asumiendo desde hace muchísimo tiempo.

La actualidad obliga, ¿apuesta por una repetición electoral o habrá un gobierno?

Tengo claro quién ha ganado las elecciones, el PP. Formar gobierno es muy difícil, porque tenemos enfrente a un señor, Pedro Sánchez, que está dispuesto a pactar con el diablo si hace falta. Ya lo ha demostrado en estos cuatro años. Por tanto, creo que no va habrá repetición electoral.

¿Qué puede hacer desde la Diputación para cumplir la promesa del PP de suprimir el plurilingüismo?

Es una situación que produce tensiones, pero no me cabe ninguna duda de que de que al final la Vega Baja se ha posicionado donde tiene que estar. No estoy en contra del valenciano. Creo que es positivo que todos lo conozcamos. Es una lengua cooficial y me parece que es enriquecedor; pero sí estoy totalmente en contra de la imposición. En la Vega Baja, la lengua materna no es el valenciano y hay que garantizar que todos jueguen en igualdad de condiciones.

Sobre el Consorcio de Residuos, ¿hay presidente y una hoja de ruta?

No le puedo decir aún quien va a estar al frente. Respecto a la hoja de ruta, la tendrá que marcar el propio consorcio.

¿Eso significa que habrá planta?

Vamos a empezar a trabajar en ello y espero que así sea.