Nueva agresión contra la sede local del PSPV en Alicante. A las pintadas aparecidas hace dos semanas con la palabra "traidores" se le ha sumado este viernes la colocación de un candado que impide tanto a los militantes como a los trabajadores del partido el acceso a las instalaciones. El secretario general de la agrupación, Miguel Millana, ha lamentado los hechos, al tiempo que ha anunciado la remisión de un nuevo escrito el alcalde de la ciudad, el popular Luis Barcala, para que condene tanto los actos vandálicos como las concentraciones que se vienen produciendo ante las oficinas socialistas. Aparte de este incidente, también las sedes socialistas de Benidorm, Santa Pola y Guardamar han amanecido con pintadas.

Han sido los trabajadores del partido los que esta mañana se han encontrado con un candado en la verja que protege las puertas de la sede, el cual les impedía acceder al interior. Junto a la cerradura, además, se había colocado una cinta policial, presumiblemente de las que han venido empleando los agentes para evitar el paso en las concentraciones que se han estado celebrando en este mismo lugar en protesta por la aministía pactada por el PSOE con los independentistas catalanes para la investidura de Pedro Sánchez.

El secretario general socialista en Alicante ha explicado que el incidente ha sido denunciado ante la propia Policía, y que también se ha cursado aviso al seguro para que un cerrajero proceda a la apertura del candado. Millana, asimismo, se ha mostrado contrariado con lo que está sucediendo, empezando por las pintadas aparecidas hace dos semanas, y continuando con las concentraciones, que han obligado a abrir la sede por las mañanas en lugar de por las tardes, como venía siendo habitual.

Además de acusar directamente a la extrema derecha, el dirigente socialista ha informado de su intención de remitir un nuevo escrito a Barcala, reclamándole que condene los hechos y desautorice al edil de Vox, Mario Ortolá, que alentó a la participación en las concentraciones desde las dependencias del Ayuntamiento. Millana recuerda que "fue tras la celebración de una junta de gobierno cuando este concejal, desde las propias instalaciones municipales, convocó a la gente para violentar. Además, se trata de un cargo público que apoya al propio Barcala, por lo que entiendo que el alcalde tiene algo que decir al respecto. No sé si es mucho esperar, pero no estaría de más un gesto de nobleza por su parte".

“No vamos a tolerar la impunidad. Pido responsabilidad al PP y que condene sin tapujos las constantes agresiones. Ya no hablamos de simples pintadas. El vandalismo que estamos sufriendo va en aumento y es necesario que el partido que gobierna esta ciudad lance mensajes de convivencia y solidaridad hacia nosotros. Somos rivales políticos pero tenemos un enemigo común: las personas intransigentes de la extrema derecha que están atacando casas del pueblo sin ninguna impunidad y poniendo en peligro la convivencia entre alicantinos y alicantinas”. ha señalado Millana.

De igual forma, ha expresado su solidaridad con los trabajadores, a raíz del miedo que, asegura, están pasando como consecuencia de la sucesión de acciones que están aconteciendo en la sede. "Nos estamos viendo presionados y condicionados, hasta el punto de que nos hemos visto obligados a celebrar la reunión de la ejecutiva local en la sede de UGT", lamenta.

Millana ha indicado, por último, que seguiremos apostando por una sociedad igualitaria, justa y democrática. “Unos cobardes no nos van a parar. Los gobiernos se ganan en las urnas, no coaccionando y agrediendo a personas y sedes. Exigimos, por el bien de todos y todas, que cese este vandalismo que no conduce más que a crear crispación de forma irracional en una sociedad que debe afrontar unos retos donde tanto PSOE como PP tienen un papel fundamental”.

Además de la agresión sufrida por la sede socialista alicantina, también las de Benidorm, Santa Pola y Guardamar han amanecido con pintadas. En el caso de Benidorm se han tachado tanto las siglas del partido como el anagrama del puño y la rosa, al tiempo que en la persiana se puede leer la inscripción "FEM". En el caso de Santa Pola, aparecen las pintadas "corruptos" y PSOE traidor", entre otras. En Guardamar, por último, las persianas amanecían también repletas de insultos.

Sede del PCE

Las agresiones sufridas por las sedes socialistas no han sido las únicas, dado que la del PCE en Alicante también ha registrado un acto vandálico, con la rotura del cristal que protege el cartel de la fachada. Según han explicado desde el partido, la sede ya ha sufrido ataques en otras ocasiones en forma de pintadas, aunque eta es la primera vez en que se registran roturas. La organización lo atribuye al "clima de movilización de la ultraderecha". Según hacen constar en un comunicado, “Estamos viviendo una situación paradójica, donde la ultraderecha se está radicalizando y pretende apropiarse de la rebeldía, de la calle y de la movilización. Somos nosotros quienes debemos seguir protestando y movilizándonos. Con independencia de quien gobierne, las condiciones de vida de muchas personas son cada vez más precarias”, afirman.