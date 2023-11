Una nueva noche de protestas ante la sede del PSPV en Alicante, eso sí, con una participación que está yendo a menos. Este lunes han sido apenas un centenar de personas las que se han dado cita en la plaza General Mancha, que no ha precisado, como en las anteriores ocasiones, de un corte de tráfico, dado que los vehículos podían circular con normalidad. De nuevo los concejales de Vox en el Ayuntamiento se han dejado ver entre los asistentes, que han expresado su rechazo al acuerdo del PSOE con los independentistas que permitirá investir el próximo jueves a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

Los manifestantes han gritado lemas como "España es una y no veintiuna", "No nos engañan, Cataluña es España" o "Por llegar al poder ya no sabes que hacer". De nuevo se ha movilizado un importante despliegue policial, aunque sin llegar al número de efectivos de los pimeros días.