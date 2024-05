Incendio en una carpintería de Orihuela

Los bomberos han extinguido este sábado el incendio de una carpintería metálica en Orihuela. A pesar de que existía riesgo de que el fuego llegase a otras estancias, la rápida respuesta de los efectivos ha permitido que las llamas no se terminasen propagando.

Aviso del fuego

Según indica el consorcio provincial a las 17.37 horas recibieron una llamada alertando del incendio y a las 18.02 se dio por controlado, apenas media hora después. Si bien, fue a las 19.07 horas cuando se completó la intervención de los profesionales en este negocio ubicado en la carretera Orihuela-Beniel.

Los bomberos preparados para actuar en la nave de Orihuela-Beniel / INFORMACIÓN

Se actuó en el túnel de secado de pinturas, espacio donde se controló el fuego y el humo para que no llegase al resto de la nave. No han trascendido detalles sobre qué pudo ocasionar las llamas y desde el consorcio confirman que no hay heridos.

Equipo del consorcio provincial

Hasta el lugar se han desplazado seis bomberos del parque de Orihuela, un sargento y un cabo que han utilizado diversos medios como una unidad del mando de jefatura, una bomba urbana pesada y una bomba nodriza pesada.