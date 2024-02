«En Torrent empieza todo». La futura secretaria general del PSPV, Diana Morant, cerró su discurso de ayer ante la militancia socialista de l’Horta Sud con motivo de la fiesta de Sant Blai con esa llamada a mirar hacia delante y dejar en el retrovisor las semanas de vértigo en las que el proceso de renovación ha dejado a la vista las costuras de la formación. A su lado, los dos exaspirantes a discutirle ese liderazgo, Carlos Fernández Bielsa y Alejandro Soler, que cerraron filas con la ganadora.

El pacto patrocinado por Ferraz y que unge a la ministra de Ciencia como sucesora de Ximo Puig abre un nuevo tiempo en la formación socialista pero, sobre todo, reduce la posibilidad de una batalla interna que agitaba viejos fantasmas del pasado. Por eso, la mirada de Morant se posaba ayer en el futuro, insistiendo en la unidad y prometiendo generosidad para suturar las posibles heridas abiertas durante los días previos.

El primer mensaje fue una imagen: los tres llegaron juntos al local donde los socialistas celebraron los actos festivos. Fue la primera vez que Morant, Bielsa y Soler se dejaban ver juntos desde que empezaron los bailes orgánicos. El segundo mensaje llegó durante el parlamento de la exalcaldesa de Gandia, en el que les agradeció el paso al lado, les prometió ascendencia y aseguró que «juntos» son «mejores».

Luego llegaron los hechos. Los implicados ya lo conocían, pero Morant confirmó las responsabilidades que tendrán en su nueva Ejecutiva: Soler será presidente del partido y Bielsa, vicesecretario general, cargo que ahora ostenta la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. Según aclaró la futura líder del PSPV, es «el papel que han querido ocupar». Ambos podrán mantener sus nuevos cargos de presidentes provinciales de Valencia y Alicante.

Los exaspirantes no la rebatieron y coincidieron en el mantra de que «juntos» son «más fuertes». Bielsa señaló que «llegar a un acuerdo requiere tiempo, compromiso y una visión conjunta de saber que juntos somos mejores. Así lo hemos decidido y vamos a trabajar mucho para acabar con el Gobierno de Mazón», dijo antes de mostrar su convencimiento de que serán «capaces de sumar esfuerzos y equipos».

Por su parte, Soler dijo estar «muy satisfecho» del acuerdo final y también con su cargo de presidente. Además, defendió su paso al lado señalando que la candidatura única era el sentir mayoritario de las bases. «Tenía la voluntad de que escucháramos la voz de la militancia y son muchos los que nos han pedido que llegáramos a un acuerdo», señaló.

Al finalizar los actos de Sant Blai en Torrent y en busca de fortalecer ese mensaje de paz y sintonía interna, Bielsa y Soler firmaron los avales a la candidatura de Morant en la sede del PSPV de Torrent, donde los tres dirigentes y sus equipos mantuvieron un encuentro privado.

Aunque el acuerdo se forzó en Ferraz el martes, Morant quiso ‘valencianizarlo’ y propuso bautizarlo como el «pacto de Torrent». En busca de darle más enjundia al apodo, desde su entorno recordaban que la capital de l’Horta Sud es el «centro cartográfico» de la C. Valenciana. «Del ‘espíritu de Xirivella’ al pacto de Torrent», señaló apelando al encuentro que Pedro Sánchez mantuvo con militantes en 2016, recién desalojado de la secretaría general del PSOE.

La ministra aseguró que la fusión de candidaturas surge de la «sinceridad y el convencimiento de que juntos somos más fuertes», una unidad que quiso extender a la militancia, a la que prometió un espacio relevante hasta la celebración del congreso que la elevará a líder del PSPV a finales de marzo. «Somos una candidatura única pero escucharemos», dijo.

El PP en la mira

En clave política, Morant adelantó que su proyecto combatirá las políticas del «Gobierno más reaccionario de la historia», en referencia al Consell de PP y Vox, que según sostuvo tenía «esperanzas» en que este proceso «acabara en pelea». «Pero no. Les decimos que no estamos peleados y que vamos a hacerles frente desde ya. Que se preparen, porque ya estamos aquí», reivindicó. En este punto, exhibió su cargo de ministra al incidir en que la confrontación con el PP y Vox se hará «desde la oposición» en la C. Valenciana, «pero contando con el Gobierno» de Sánchez.

Bielsa y Soler también apuntaron al Consell. El de Mislata dijo que los tres «trabajarán para acabar con el Gobierno de Mazón» y el alicantino situó como su «pioridad» el «combatir a la derecha». «Tenemos el mejor proyecto posible y el PP tiene que estar hoy mucho más preocupado».

En esa «estrategia de oposición», Morant situó tres pilares básicos: la lucha contra la «censura cultural», contra la «desprotección de las mujeres» y contra los ataques a colectivos minoritarios. La ministra dio también pistas de la orientación de su proyecto político al destacar que «es el momento de la gente joven».