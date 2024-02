Cara a cara entre los dos candidatos a liderar Esquerra Unida en la Comunidad Valenciana

La exconsellera Rosa Pérez Garijo busca esta semana renovar su liderazgo al frente de Esquerra Unida. Para ello tendrá que imponerse a la candidatura que encabeza el concejal de El Campello Pedro Mario Pardo en unas primarias que iniciaron ayer su votación telemática y que finalizarán el domingo con la presencial. Tras quedar fuera de las Cortes Valencianas, el proceso interno pone a prueba la capacidad de respuesta de la formación. Los dos candidatos explican su proyecto en un cara a cara.

Rosa Pérez Garijo: «EU debe fortalecerse primero y después ya establecerá alianzas»

¿Qué candidatura ha confeccionado para seguir al frente de Esquerra Unida?

Es una candidatura continuista pero, a la vez, llena de renovación. Contamos con referentes históricos, como Antonio Montalbán o José Antonio Fernández Cabello, y gente de los jóvenes de EU. Hemos venido haciendo un buen trabajo desde 2018 y conseguimos entrar en el Gobierno autonómico. Ahora nuestro objetivo es fortalecer la organización, es la mejor herramienta para defender los derechos de las clases sociales. Nuestro primer propósito tiene que ser fortalecernos y, a partir de ahí, ya estableceremos alianzas. Hemos demostrado cuáles son nuestras banderas políticas tanto en la Generalitat como en las alcaldías.

¿Han hecho autocrítica tras quedarse fuera de las Cortes Valencianas?

Las elecciones nos enseñaron que gestionar bien no es suficiente para mantener los gobiernos. El análisis completo abarca muchas cuestiones. Hay que valorar la crisis del Estado social en todas las democracias. Una parte del electorado acaba votante propuestas en contra de sus intereses. Eso no es su culpa, es la nuestra por no hacer llegar bien el mensaje. La unidad de la izquierda tendría que haber sido mayor. Eso acabó siendo decisivo en el resultado final de las elecciones.

¿Cómo debe ser la relación que establezca EU con formaciones como Compromís, Sumar o Podemos?

Nuestro planteamiento es el mismo que hace un año. Queríamos una alianza con Podemos y Compromís para el 28M. No pudo ser, pero no por falta de voluntad nuestra. Hay que juntar a las fuerzas a la izquierda del PSPV-PSOE. La izquierda de este país siempre ha sido depredadora y piensa que se puede comer al de al lado. Si se pierde espacio, no lo suman los demás, se atomiza. Hay que tener en cuenta que Sumar es un proyecto nuevo, un partido sin implantación aquí que debería acompañar. Las fuerzas existentes en el País Valencià somos las que tenemos que establecer el diálogo para la unidad de la izquierda.

La otra candidatura les acusa de no conceder a Alicante el peso que merece, ¿qué puede manifestar sobre ello?

Para nosotros, como organización vertebral del País Valencià, las comarcas del sur son muy importantes. Este lunes hemos celebrado actos en San Miguel de Salinas y Torrevieja. Estamos muy preocupados por los proyectos de fotovoltaicas que ponen en peligro cientos de hectáreas de tierra agrícola muy rica. Cuando gobernábamos, teníamos claro que el Instituto de la Memoria tenía que estar en Alicante. La vertebración es conseguir que todo no pase por Valencia. La número 3 de nuestra candidatura, Nefer Vives, es de Alicante, y el número 4, Tomàs Palm, de Monóvar.

¿Cuál es la relación que ha mantenido en los últimos años con la militancia?

Esta organización política cuida a su militancia. Siempre le hemos tendido el brazo, hemos contado con ella. Este proceso de primarias lo demuestra. Las decisiones de EU se toman desde la militancia.

¿Cree que la otra candidatura es más renovadora que la que encabeza usted?

La otra candidatura no es de renovación porque buena parte de sus integrantes forman parte del Consell de Política Nacional de EU. El propio Pedro Mario Pardo es miembro de la dirección. Nuestra candidatura es más renovadora que la otra.

Pedro Mario Pardo: «La militancia quiere que se hable más de política y menos de personalismos»

Usted encabeza la candidatura que se presenta contra la lista continuista, ¿por qué cree que debe haber renovación?

Creo que es muy importante abrir otra etapa porque viene un nuevo ciclo político. Tenemos que reconocer lo que se ha hecho bien y lo que se ha hecho mal. Toca renovar los liderazgos, ver quién tiene que estar al frente de la organización los próximos años. Soy una persona que no ha estado en las dinámicas internas y eso ayuda a cohesionar la pluralidad que se encuentra dentro de Esquerra Unida.

Pese a que Rosa Pérez Garijo ha estado al frente de EU los últimos años, asegura que su proyecto es más renovador...

No es que en su lista haya más renovación, es que la mitad de su ejecutiva se ha ido. Buena parte de la gente que acompañaba a Pérez Garijo en la dirección ha acabado marchándose. Por eso se ha visto forzada a renovar su lista. Yo, en cambio, no he estado en la ejecutiva pero si conozco la organización, porque llevo 20 años afiliado y he asumido responsabilidades en el partido y a nivel institucional.

¿Estas primarias se plantean como una evaluación del trabajo hecho los últimos años por la dirección de EU?

Sí, porque venimos de años en los que ha habido una dinámica interna que nos ha desgastado y debilitado. Es importante que las personas que vayan a coordinar la organización renueven a los rostros que están en primera línea. Los resultados que hemos obtenido cierran un ciclo en el País Valencià. EU está por encima de las personas y debe abrirse más a la gente joven y con la ilusión de dar un paso adelante. Hemos obtenido los peores resultados de nuestra historia y tenemos que fortalecernos y estudiar en profundidad los errores cometidos.

¿Usted que considera que puede aportar al proyecto político?

Puedo aportar cohesión y diálogo. La militancia quiere que hablemos más de política y menos de personalismos. Estos años se ha hablado mucho de lo segundo y yo quiero recuperar toda la ilusión que nos hemos dejado por el camino. Las personas que han llevado la dirección en los últimos años son las responsables de la situación en la que nos encontramos.

¿Se ha contemplado la posibilidad de hacer un debate entre los dos candidatos que se presentan a las primarias?

No. Se ha convocado la asamblea extraordinaria sin ni siquiera hacer debates en las comarcas por parte de la dirección. Hemos tenido que ir nosotros a hablar con los colectivos y a entablar una discusión política sobre la votación que se ha iniciado esta semana. En la Vega Baja o en la ciudad de València se va a votar a una lista u otra sin que se haya hecho un debate político entre ambas candidaturas. Esto se plantea como un plebiscito a la coordinadora en vez de debatir si estamos a favor o en contra de un análisis político o de la forma de organización política que pretendemos adoptar.

¿Cómo debe ser la relación que establezca EU con formaciones como Compromís, Sumar o Podemos?

Tenemos la obligación de llegar a los máximos acuerdos posibles y construir un frente amplio. Extraño que en nuestra asamblea no estemos discutiendo sobre eso y hablemos solo de candidatos. Tenemos que dialogar con el resto de las formaciones con el horizonte de 2027.