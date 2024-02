El ‘sanchismo’ alicantino trata de desvincularse de Ábalos

Empezó siendo el «caso Koldo», pasó a ser el «caso Ábalos» y, ante el riesgo de que se convirtiera en un «caso Sánchez», la dirección del PSOE ha intentado desvincularse del exministro de Transportes y ex secretario de Organización socialista José Luis Ábalos, encontrándose con su oposición para dejar el acta de diputado en el Congreso y pasando al Grupo Mixto. La polémica en torno al valenciano puede tener sus réplicas en Alicante, pero el socialismo de la provincia, sobre todo el ‘sanchismo’, opta por guardar silencio y, cuando lo rompe un breve instante, es para intentar plantar un muro de separación con Ábalos.

Los que más conocen al exministro coinciden a la hora de señalar que, pese a ser valenciano y haber aspirado a dirigir al PSPV, nunca ha mostrado mucho interés por Alicante, un territorio en el que solo ha buscado aliados como parte de su estrategia para ganar protagonismo ante Ferraz. Dentro de esa postura mantenida por Ábalos, su principal hombre de confianza en la provincia, con diferencia con respecto a cualquier otro socialista alicantino, al menos en lo público, ha sido el actual secretario provincial y diputado en el Congreso, Alejandro Soler.

Regeneración

Vinculado a la familia socialista de Leire Pajín, los caminos del exalcalde de Elche y de Ábalos se cruzaron cuando Pedro Sánchez inició su propia campaña de regeneración para alcanzar el liderazgo máximo del PSOE. En aquella época, el ahora secretario general buscaba apoyos en Alicante. Aquí es donde entró en juego el ahora exministro, que se puso en contacto con Soler en un encuentro que fue auspiciado por el que fuera alcalde de Alicante Gabriel Echávarri. En aquel momento entablaron una relación que fue fructífera para ambos. En el caso de Soler se tradujo en que en 2018 tomó posesión como director general de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), vinculada al entonces Ministerio de Transportes (en su arranque, Fomento), que dirigía Ábalos, y en que desde 2019 es diputado en el Congreso, encadenando ya su segunda legislatura.

Una de las pruebas más recientes del vínculo que mantiene Soler con el que fuera secretario de Organización del PSOE se vivió con el intento del ilicitano de tomar el testigo de Ximo Puig como secretario general del PSPV, un episodio que vivió uno de sus momentos álgidos con la puesta de largo en Elche de su candidatura, el pasado 26 de enero. Cuatro días después, tanto Soler como el secretario provincial de Valencia, Carlos Fernández Bielsa, se vieron obligados a ceder en Madrid ante la apuesta de Ferraz, Diana Morant.

Volviendo al vínculo del ilicitano con Ábalos, en la presentación de la candidatura en Elche estuvieron presentes los principales rostros del ‘abalismo’ en estos momentos: la exsecretaria provincial valenciana Mercedes Caballero, el alcalde de Almussafes, Toni González, y el «hombre fuerte» de esta corriente en la ciudad de València, Aarón Cano. En su intento de plantar un pulso a Ferraz, Soler buscó ganar apoyos en la provincia de Valencia a través de los ‘abalistas’, aunque este desafío no llegó muy lejos. Ahora tocará calibrar cómo afecta al ilicitano la crisis desatada alrededor de Ábalos de cara al Congreso Extraordinario que el PSPV celebrará en la localidad castellonense de Benicàssim a finales de marzo, en el que se tendrá que establecer su relación de poder con respecto a Morant, nueva líder de los socialistas valencianos.

Mitin con Koldo

Otra prueba de la relación entre Soler y Ábalos es que el actual secretario provincial «logró» en 2019 que el por entonces ministro participara en un mitin que se celebró en el Centro de Congresos de Elche el domingo previo a la votación de las municipales que tuvieron lugar aquel año. Secretario general del PSOE ilicitano, Soler se mostró muy activo en aquella campaña, con Carlos González como candidato a la reelección de la Alcaldía, después de que se archivara una denuncia del PP contra él por prevaricación. Aquel domingo de mayo también estuvo presente en Elche Koldo García.

En unos días que no están siendo fáciles para el socialismo, que después de haber tocado un nuevo suelo en Galicia ha visto estallar el «caso Koldo», los afines a Soler en la provincia guardan silencio. Ayer no hubo respuesta ni en la Diputación, ni en la ejecutiva provincial ni en la agrupación de Elche. Sí que dieron la cara otros representantes del partido, como el alcalde de Alcoy, Toni Francés, que se enfrentó a Soler en las primarias que el partido celebró en 2021. «Beneficiarse supuestamente de algo tan terrible como la pandemia es repugnante. Todos los cargos nos debemos al partido y no comparto la decisión de Ábalos de no dejar el acta», valoró el alcoyano. «Es una persona válida para la política. También hay un problema de imagen para el PSOE. Es una cuestión muy personal y ahí está el dilema», señaló el exsenador José Asensi, destacado ‘sanchista’. «Ábalos me merece todo el respeto, pero en el momento político que vivimos es importante que marquemos diferencias con la forma de actuar del PP. El interés del partido está por encima», reflexionó el exalcalde de Elche, Carlos González. Y hasta ahí las valoraciones que consiguió este diario ayer entre destacados socialistas de la provincia, y no fue por falta de llamadas. El silencio imperó. A la espera de acontecimientos estarán.