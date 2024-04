EUPV no acepta la propuesta de Sumar de cara al 9 de junio

Esquerra Unida del País Valencià no acepta la propuesta para concurrir junto a Sumar en las elecciones europeas que se celebrarán el próximo 9 de junio. Así lo ha decidido el Consejo Político Nacional de la formación de izquierdas, que ha decidido no concurrir con la plataforma de Yolanda Díaz por una decisión prácticamente unánime, como lo demuestra el 98 % de los apoyos emitidos. Izquierda Unida, a nivel nacional, no ha decidido si aceptaba la propuesta de Sumar para las europeas y ha sometido el debate a sus federaciones territoriales. De momento, en una de las más importantes, como es el caso de la valenciana, la respuesta que se ha dado es negativa.

Con todo, habrá que esperar hasta el lunes para que se tome la decisión definitiva a través de la reunión de la Colegiada Federal. Los resultados que se están deparando a nivel territorial son dispares porque, por ejemplo, en Andalucía, en otra de las federaciones más importantes, sí que se ha votado a favor de concurrir junto a Sumar en las elecciones europeas. El escenario que están deparando las distintas votaciones hasta la fecha muestra que si finalmente se llega a un acuerdo entre IU y la plataforma de Yolanda Díaz este será sobre la bocina, en el último momento.

Otras formaciones sí que han alcanzado ya un acuerdo con Sumar. Este es el caso de Compromís. Fruto de este pacto, la coalición valencianista se ha garantizado ocupar el puesto número tres en los comicios al Parlamento Europeo. Ante ello, Compromís se encuentra en pleno proceso de primarias para elegir a su candidato en esta lista, con dos aspirantes hasta el momento, Vicent Marzà y Jordi Sebastià.

