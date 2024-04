Cara a cara entre los dos candidatos a representar a Compromís en las elecciones europeas

El exconseller Vicent Marzà y el que ya fuera eurodiputado Jordi Sebastià aspiran al número «tres» en la candidatura que la coalición presenta bajo el paraguas de Sumar para las elecciones europeas. Ambos aspirantes participaron este martes en un acto en Alicante en el que expusieron los motivos por los que creen que deben ser elegidos en un proceso que se decidirá el sábado. Los dos candidatos explican su proyecto en un cara a cara.

Vicent Marzà: «Pararemos en Europa el ataque de la extrema derecha a las mujeres»

¿Por qué cree que debe ser votado desde la provincia de Alicante?

Porque yo vengo de un espacio como Castellón, que tampoco es el centro de la Comunidad Valenciana. Tenemos más necesidades que no se cubren. Las comarcas de Alicante necesitan apoyo en cuestiones como la variante de Torrellano, la subida del precio de la vivienda por culpa de los apartamentos turísticos o el TRAM hacia el hospital de Sant Joan d’Alacant. Europa necesita políticas valientes que se coordinen con el territorio. Por ejemplo, no se puede pretender ampliar el aeropuerto cuando no existe conexión por tren. Alicante, por desgracia, se ha convertido en el experimento de la extrema derecha y hay que defender los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI.

¿Cómo valora el proceso de Compromís de evolución de su modelo político y búsqueda de nuevos liderazgos?

Estamos en un proceso de consolidación de los instrumentos de Compromís, de buscar una fortaleza interna que nos permita ser más útiles a la ciudadanía. Una de las propuestas que está sobre la mesa es la de un «partido de partidos», un modelo de coalición estable con un espacio común compatible con los partidos de origen. Es la misma estructura que tienen otras formaciones, como Bildu. En cuanto a los liderazgos, tenemos gente muy buena y consolidada, como Joan Baldoví, y compañeros que están emergiendo, como son los casos de Gerard Fullana o Verònica Ruiz.

¿De qué manera han interiorizado el archivo de la causa contra Mónica Oltra?

En cuanto a su posición, su situación y su futuro no voy a hacer suposiciones ni conjeturas. Tiene que tomarse su tiempo después del sufrimiento. Soy respetuoso y no voy a añadir ruido al tema. Sí quiero decir que es un claro ejemplo de la forma de actuar de la derecha, que busca eliminar a sus rivales cuando no tiene alternativa política. Lo hemos visto con Oltra y también conmigo estas semanas. Han intentado mentir en las Cortes sobre mi acción de gobierno y se ha demostrado que es falso. Intentan destruir las ideas y competir a través de la mentira.

«La apuesta de Compromís para las europeas era la de una coalición más amplia, con todas las izquierdas»

En las europeas vuelven a presentarse con Sumar, ¿en qué estado se encuentra el vínculo con los de Yolanda Díaz?

La apuesta de Compromís para las europeas era la de una coalición más amplia. Al ser circunscripción única se podía buscar la unión de todas las izquierdas, estatales y soberanistas. Ha habido fuerzas que no han querido. Es positivo el mensaje que lanzamos de cooperar con otras fuerzas. Con Sumar lo hacemos a nivel estatal porque ocupa un espacio similar al nuestro en la Comunidad Valenciana. En ocasiones vamos juntos pero también hay decisiones del Gobierno en las que no estamos de acuerdo, como la ampliación del puerto de València o de los aeropuertos.

¿Cuáles son las cuestiones más acuciantes de las que Compromís hará bandera en las instituciones europeas?

Tenemos que estar en las decisiones que se toman en el día a día, como en las relacionadas con la protección de la agricultura y la industria, que necesitan defensa frente a terceros países. Reivindicaremos la conexión del Corredor Mediterráneo y pararemos a la extrema derecha, que ataca a las mujeres y al colectivo LGTBI. Trabajaremos para poner en marcha la primera directiva europea contra la violencia machista. Hay que perseguir a los machistas en todos los lugares. Necesitamos una Europa más social, que reduzca la jornada laboral y defienda los salarios dignos.

Jordi Sebastià: «Sin Compromís no hay agenda política valenciana en Europa»

¿Por qué cree que debe ser votado desde la provincia de Alicante?

Mi principal aval es que ya he sido eurodiputado por Compromís, hice un trabajo que fue bien aceptado por la militancia. Llevé a cabo un método práctico, con una oficina diversa y territorializada. Siempre tuve un asistente local en Alicante para estar en contacto con los colectivos y las entidades cívicas. Llevé a Europa cuestiones alicantinas que todavía siguen vivas, como la de la contaminación del puerto. El problema del transporte metropolitano no es competencia directa de la Unión Europea, pero hay que solicitar un plan «Next Generation». Mi primer acto como eurodiputado fue en Cox para abordar la cuestión de la exportación de la fruta y la competencia desleal desde terceros países.

¿Cómo valora el proceso de Compromís de evolución de su modelo político y búsqueda de nuevos liderazgos?

El éxito de Compromís es que es un instrumento político que ha ilusionado a muchas personas, a la vez que es complicado de gestionar. La pluralidad de gente de nuestros tres partidos es la que nos da la energía. Está claro que necesitamos una fórmula más estable. Tras cada elecciones no se tienen que repetir los pactos y las búsquedas de nuevas áreas de influencia, eso desgasta mucho. Respecto a los liderazgos, renovar por renovar tampoco es la fórmula del éxito. Tenemos a gente con notoriedad, como Joan Baldoví, y a otros que surgen y apuntan maneras, como Gerard Fullana.

¿De qué manera han interiorizado el archivo de la causa contra Mónica Oltra?

Mónica Oltra ha sido víctima de un caso clásico de lawfare y muchos lo hemos denunciado. Se sabía cómo iba a acabar esto, existían muchas dudas sobre su culpabilidad. Se le sometió a un linchamiento que no merecía. Sigue siendo un capital político fantástico que Compromís no puede peder. Depende de sus decisiones personales, volver a la vida pública tiene un coste. Todos pensamos lo mismo, si quiere regresar al primer plano será un revulsivo muy importante para nosotros. Un cartel con ella para las europeas hubiera sido garantía de éxito pero hay que comprender sus circunstancias personales.

«Sumar debe reflexionar sobre si quiere alinear a diversos grupos de alternativa o absorberlos en un partido»

En las europeas vuelven a presentarse con Sumar, ¿en qué estado se encuentra el vínculo con los de Yolanda Díaz?

La candidatura para las europeas es un buen acuerdo. En la Comunidad Valenciana seremos Compromís-Sumar, haremos una campaña autónoma. Nosotros queremos participar en esa coalición de fuerzas. Cuando pasen las elecciones Sumar tendrá que plantearse si quiere recuperar su espíritu inicial, de alinear a diversos grupos de alternativa plurinacional, ecologista y progresista o quiere absorberlos en un partido. Nosotros no estamos participando en ese proceso de Sumar y también reflexionaremos cuando pasen las europeas.

¿Cuáles son las cuestiones más acuciantes de las que Compromís hará bandera en las instituciones europeas?

Compromís pone la agenda valenciana en Europa. Si no hay un partido valenciano y valencianista hay cuestiones que no se denunciarán. Hay temas que van desde las granadas del Camp d’Elx hasta la situación del puerto de Alicante que nadie las va a llevar allí. Quien denunció en Europa que el dinero del Corredor Mediterráneo se estaba destinando al túnel pasante de Atocha fuimos nosotros. Eso le valió una reprimenda al Gobierno. También denunciamos la exportación desleal desde terceros países o los problemas con las plagas. Sin Compromís no hay agenda valenciana.

