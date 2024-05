El Síndic de Greuges reclama un "Plan Simplifica" para evitar el colapso de los Servicios Sociales

Uno "Plan Simplifica" para Servicios Sociales. Esta es una de las propuestas que el Síndic de Greuges, Ángel Luna, ha realizado este miércoles desde la tribuna de las Cortes. Un escenario que, aunque no es nuevo, sí que supone un hecho destacado, ya que se trataba de la primera vez en más de cuarenta años en la que el defensor del pueblo en la Comunidad Valenciana se dirigía a los diputados autonómicos en una sesión plenaria y no en una comisión, como ha destacado Luna al inicio de su intervención.

Una participación en la que el Síndic de Greuges ha aprovechado para darle la vuelta a uno de los últimos anuncios del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, la puesta en marcha un Plan Simplifica para empresas que suponga la reducción de la burocracia a la hora de abrir un negocio y entre las que se encuentran propuestas como: una declaración responsable como único requisito administrativo previo para abrir un negocio, la ventanilla única, el Canal Empresa, la robotización de trámites o la creación de los Proyectos de interés autonómico para acelerarlos.

Esta propuesta de Luna buscaría aplicar los mismos mecanismos para hacer más simples los trámites en materia de dependencia, discapacidad o de renta valenciana de inclusión, tres pilares de los servicios sociales de la Comunidad Valenciana que, en palabras del Síndic "no funcionan" porque se encuentran "absolutamente burocratizados". "La atención de los colectivos vulnerables (...) no funciona, es algo que venimos diciendo año tras año, no funcionan. Tenemos un sistema absolutamente burocratizado de servicios sociales que están llevando al colapso a los servicios sociales municipales que deberían ser la base de este sistema de atención a los ciudadanos", ha apuntado Ángel Luna.

De esta forma, Luna ha regresado a la cámara en la que ejerció durante cuatro años como portavoz del PSPV (entre 2007 y 2011), aunque en su papel de Síndic de Greuges ha remarcado todos los problemas que les presentan los cuidados, especialmente aquellos más vulnerables, para los que ha pedido este Plan Simplifica. "Está bien que la gente pueda poner una empresa rápidamente, pero también está bien que si alguien necesita una declaración de discapacidad la obtenga en un tiempo razonable", ha explicado el Síndic.

En este sentido, el Síndic de Greuges ha lanzado una advertencia a los miembros de las Cortes: es un año de renovación de los contratos programas de todos los Ayuntamientos con la Conselleria de Servicios Sociales. "No sé si alguno de ustedes lo recuerda, yo recuerdo lo que era antes ir cada año a negociar con cada Ayuntamiento para ver cómo se arbitraba un presupuesto para que las administraciones locales puedan contratar a los trabajadores que necesitan para servicios sociales. Si miramos hacia atrás, la renovación puede tener un retraso de meses, podemos llegar al mes de mayo o de junio con los servicios sociales municipales devastados porque se ha acabado el contrato de los que estaban y no ha llegado el contrato de los que tienen que venir", ha advertido Luna.

