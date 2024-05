Julia Llopis arremete contra los profesores por la huelga educativa: “Son estómagos agradecidos”

La huelga educativa convocada para este jueves, 23 de mayo, por la Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública, que afectará a los colegios y los institutos públicos, con el objetivo de protestar contra las políticas del Gobierno autonómico del PP y Vox no ha pasado desapercibida en las Cortes Valencianas. La diputada de la formación ultra Julia Llopis ha hecho alusión este miércoles en su discurso en el Parlamento autonómico a unas reivindicaciones que pasan por la retirada de la llamada ley de libertad educativa y del distrito único. Lo ha hecho llamando “estómagos agradecidos” a los profesores y acusándoles de haber estado “escondidos” y de pedir mejoras para ellos y no para los niños.

“¿Quién va a hacer la huelga? El 23 de mayo “vaga”. Yo no sabía si se refería a una mujer o a los vagos que han estado escondidos”, ha manifestado en primer lugar, haciendo una particular interpretación del significado de la palabra en valenciano. Acto seguido, ha añadido: “Esto es lo que piden, mejoras laborales lo primero. ¿Eso es para los niños? No, eso es para los docentes. “No a les retallades”. Claro, como he dicho, aulas sin niños y pagando profesores. Estómagos agradecidos”.

