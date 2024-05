Bolaños apela en Benidorm a frenar los pactos de la derecha para garantizar los valores democráticos que “están en juego” en Europa

“Son las elecciones europeas más importantes de la historia porque estamos en una encrucijada” en la que “los valores europeos están en juego”. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, el socialista Félix Bolaños, ha apelado este viernes en el primer mitin del PSOE en la provincia desde el arranque de la campaña electoral de las europeas a parar a la derecha y la ultraderecha para garantizar aquello que se consiguió tras la segunda Guerra Mundial. Un mensaje que han compartido la ministra y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, y la candidata a las elecciones europeas Leire Pajín.

El PSOE eligió ayer València para iniciar su campaña este jueves con Pedro Sánchez a la cabeza junto a Teresa Ribera, el expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y Morant. La primera parada de los socialistas en la provincia ha sido este viernes en Benidorm, en el primer mitin de Pajín tras anunciar su vuelta a la primera línea de la política.

El auditorio elegido en Benidorm fue un hotel céntrico donde asistieron cerca de 200 personas, el aforo sentado que ofrecía el salón, así como unos pocos más que quedaron de pie para escuchar a los ministros, a Pajín y a la secretaria del PSOE local, Cristina Escoda. Entre los asistentes, los concejales socialistas de Benidorm y la comarca, así como militantes y simpatizantes del partido en la ciudad, entre otros.

Bolaños ha cargado tintas contra el PP y contra Vox, aunque sin necesidad prácticamente de nombrarlos. “El 9J nos jugamos algo más que el número de diputados” porque las de este año “son las elecciones europeas más importantes de la historia” porque Europa se encuentra en ese punto de la historia en el que, según el hombre fuerte de Pedro Sánchez en el Gobierno central, “están en juego los valores europeos que se forjaron tras la segunda Guerra Mundial”.

Los de “justicia, fraternidad, valentía” por los que -según ha continuado- se unieron “los países tras una gran tragedia para buscar un futuro compartido con Europa como espacio de creación de oportunidad”. Bolaños ha acusado a la derecha, en concreto al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de “no disimular” y decir abiertamente que “pueden pactar con la ultraderecha”. El popular ha protagonizado esta mañana un acto de campaña en Elche.

Bolaños apela en Benidorm a frenar los pactos de la derecha para garantizar los valores democráticos que “están en juego” en Europa / JOSE NAVARRO

El ministro de la Presidencia ha hecho una comparativa de las políticas que se aprobaron en Europa con la crisis económica o con la sanitaria tras la pandemia para destacar los valores socialistas y las decisiones que se tomaron en el segundo caso para mantener los derechos de los ciudadanos y, cómo en el primero, gobernando la derecha, se aprobaron recortes.

El socialista ha reconocido que en las elecciones europeas “a veces hay que explicar lo que nos estamos jugando, y nos jugamos mucho” porque la mayor parte de las normas vienen dadas por el Parlamento Europeo. Así indica que hay que decidir con el voto el 9J si “queremos una Europa justa, solidaria, comprometida y cuando haya dificultades que se aborden con políticas sociales” o lo que propone la derecha.

En su intervención también ha criticado el papel que ha jugado el PP español en Europa los últimos años y la influencia que ahora tiene los socialistas. Y lo ha hecho con tono burlesco: "(Mariano) Rajoy se sentaba en la mesa de los niños donde se hartaban a comer nuggets de pollo. Ahora nos sentamos en la mesa donde se habla de fondos europeos, donde se habla de soluciones". Además ha añadido que "el PP iba a Brusela a boicotear los fondos europeos. No se reunían con nadie, solo con los ficus, porque nadie los recibía".

El ministro del gobierno de Sánchez ha tenido también palabras para el acto del presidente argentino Javier Milei en Madrid hace unos días: "Nosotros les conocemos y nos conocen y por eso se vienen a Madrid; porque es un modelo de éxito gracias al gobierno socialista de Pedro Sánchez. Odian todo lo que representamos". Así ha recalcado que "saben que somos el gobierno de un país grande que hace política social y que consigue un crecimiento económico que multiplica por 5 el de la UE".

Para Bolaños, cuando "dicen que la justicia social es aberrante, nosotros decimos que es imprescindible. Se llama becas, pensiones… políticas socialistas para que haya más calidad de vida en el país". El PSOE "representamos convivencia política, diálogo, buscar puentes de entendimiento, la protección del medio ambiente, el feminismo e igualdad y representamos paz, todo lo que la ultraderecha no quiere en España".

El 9J "nos jugamos mucho. Las ideas no avanzan solas, necesitan personas comprometidas como Diana, Leire, Cristina. Queremos lo que hacemos en España para Europa". Y "nos jugamos que la ultraderecha y derecha sean capaces de intentar pararlo. Por eso os pido a todos que vayáis a lar urnas, a votar con la cabeza alta, con el corazón a la izquierda y el orgullo socialista".

Otras voces

Morant tuvo una intervención mucho más personal hablando de Leire Pajín y su amistad. Pero también ha sido contundente: “Pido que nos ayudéis a convencer a la gente de la importancia de Europa y su política. Porque la ultraderecha no quiere que gane la política sino la antipolítica” y, cuando eso pasa, “quien pierde es la gente”. Y ha puesto como ejemplo la Comunidad Valenciana con el pacto PP-Vox.

La secretaria general del PSPV ha hecho referencia a esa presencia en Europa del PP indicando que "más allá de la broma de que el PP no habla inglés, es que no hablan el mismo idioma de la justicia social". Y también se ha referido al presidente argentino y las políticas de la ultraderecha: "Milei dijo claramente que la justicia social era una lacra que había que combatir" y eso es lo que no se puede permitir. Ha destacado que en primera fila estaba el vicepresidente de la Generalitat Valenciana, Vicente Barrera, quien "censura la cultura".

Para concluir ha destacado que, en clara alusión al Partido Popular y Vox que "los que recortan en educación y derechos no son representan. Nos representan los profesores, los sanitarios, los estudiantes que piden la paz en Palestina, Miguel Hernández y el presidente Pedro Sánchez que aprobará el reconocimiento al pueblo palestino".

Morant también ha recordado sus inicios en política y su etapa como alcaldesa de Gandía, "una ciudad como Benidorm, que se parecen mucho". Además de cómo conoció a Pajín cuando era ministra con José Luis Rodríguez Zapatero y "como la admiraba". Así "hoy vengo a casa de Leire. Y eso es sentirse en casa; donde está ella es casa. Lo hace siempre todo fácil y hace muchos años que la descubrí en política". La ministra ha tenido palabras para la última victoria socialista en Cataluña donde ahora los catalanes "sí se sienten identificados con España".

Por su parte, Pajín jugaba en casa. Aunque nunca ha pasado por cargos locales, es Benidorm donde nació políticamente y de donde inició su andadura política en el partido. Ha recordado muchos momentos y ha destacado el carácter europeísta de Benidorm. Además, ha explicado como en Bruselas se “toman decisiones que afectan al día a día” y eso es lo que hay que trasladar a los votantes. Ha destacado además la influencia de Pedro Sánchez en Europa con la que “ha conseguido una Europa muy diferente” a la que había antes.

Ángel Franco conversa con Bolaños y Morant, en presencia de Rubén Alfaro, portavoz del PSPV / Jose Navarro

Así, ha apelado al voto para el socialismo porque “está en juego qué mayoría hay en el gobierno europeo". "Si es de partidos liberales y verdes será de más derechos y más democracia. Si es de derecha y partidos conservadores, la respuesta será más recortes, menos democracia y menos derechos”, ha añadido.

Destaca también la importancia del 9J porque "no somos conscientes de que el día a día en Bruselas se toman decisiones muy cotidianas. La UE orienta hoy el 60 % de las leyes que luego aprobamos aquí. Por eso tan importante que un gobierno como el de Pedro Sánchez".

Por su parte, Cristina Escoda ha ensalzado la figura de los ministros y de Pajín, a quien le une una relación personal. "Bienvenidos a vuestra casa a Benidorm. El ánimo más fuerte que nunca" para ganar las elecciones europeas. La responsable local del partido apeló a que "necesitamos que alianza entre la derecha y la ultraderecha se rompa, esa mala alianza nos perjudica a todos" y añade que "xolo quedan 3 años para devolver a la Comunidad la dignidad que se merece gracias a ti (Diana)".