«Los alemanes creen que son el modelo a seguir por toda Europa»

Pregunta: ¿Cuáles han sido las mayores diferencias con España que ha notado durante sus doce años viviendo en Alemania?

Respuesta: La gente es más ordenada y respetuosa con los demás. Por ejemplo, a la hora de mantener el silencio en una sala de espera. Una de las diferencias que más me impactaba era en los restaurantes, en los que no hay el jaleo y las voces que se oyen en España. Los animales de compañía también están educados para convivir con otras personas. Siguiendo con el tema de los restaurantes, me sorprendió que en Alemania están llenos de lunes a domingo.

P: ¿Con los horarios también ha notado grandes cambios?

R: Los horarios son más estrictos. A las 19.30 horas se cena y a las 22 hora se está en la cama. Se madruga más, se va al colegio antes y se trabaja hasta las 15 o 16 horas como mucho. La tarde se destina al ocio y al disfrute de la familia. En España es algo que no se encuentra tanto. Mi padre toda la vida ha trabajado de 8 a 13 horas y luego volvía para seguir trabajando de 15 a 21 horas.

P: ¿En el plano deportivo ha encontrado variaciones?

R: La principal variación es que se organizan eventos atractivos para la gente en torno a los partidos deportivos. No es como en España, que si un partido empieza a las 18.30 horas la gente llega al pabellón diez minutos antes. En los alrededores de los recintos deportivos hay cervecerías, se hacen barbacoas y se instalan colchonetas para que jueguen los niños. En España ese contexto solo lo veo cuando voy al Bernabéu, en el que hay ambiente por las calles desde horas antes.

P: ¿Ha apreciado un mayor sentimiento europeo en Alemania?

R: Los alemanes se sienten muy europeos y, sobre todo, creen que son el modelo a seguir por los demás países del continente. Sienten que son poderosos en la toma de decisiones. No es que miren a los demás por encima del hombro pero creen que su forma de trabajar es la que da frutos para Alemania y Europa. A los españoles no nos ven inferiores, aunque consideran que no somos organizados ni disciplinados. Cuando me han presentado a alguien y le he dicho que soy español, me dicen que siempre dejamos todo para el día siguiente.

«Este continente siempre ha sido un ejemplo para todo el mundo y ahora está amenazado por los movimientos ultras»

P: ¿Cómo ve las elecciones que se celebran el próximo 9J?

R: No me gustan las coaliciones que se quieren hacer con los movimientos de extrema derecha de Italia y Francia. Eso es un peligro para la democracia que queremos en Europa. Siempre hemos sido un ejemplo en ese sentido para todo el mundo y ahora hay una amenaza de los ultras. Las instituciones europeas funcionan muy bien y estos partidos tan intensos son perjudiciales.

P: Un deportista de élite como usted, ¿qué le pide a la clase política ante las urnas?

R: Veo que hay países que están mejor estructurados que España, ya sea por temas de organización o políticos, tienen menos lastres. En Alemania hay una ley de mecenazgo que funciona con los patrocinadores, a los que permite desgravar el aporte a los clubes. Francia y otros países europeos también funcionan así. En cuanto a los impuestos, a los españoles nos cuesta pagar de primeras. Los alemanes son conscientes de que eso repercute en mejores carreteras o servicios sanitarios.

