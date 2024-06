El votante de Alvise en Alicante: joven, hombre y exseguidor de Vox

Joven, hombre y exseguidor de Vox. Este es el retrato robot del votante de Alvise Pérez en la provincia de Alicante, en la que ha alcanzado el 6 % de los votos en las elecciones europeas del domingo, con un total de 38.746 papeletas. La marca con la que ha concurrido a los comicios, Se Acabó la Fiesta (SALF), ha sido la cuarta fuerza política más votada en la provincia de Alicante, en la que ha quedado por delante de Compromís-Sumar. Esta circunstancia no se ha dado ni en las provincias de Valencia y Castellón ni en el conjunto de la Comunidad Valenciana, donde la candidatura formada por los valencianistas y la plataforma impulsada por Yolanda Díaz ha sido la cuarta opción y SALF la quinta. En la autonomía ha conseguido 113.548 votos.

Que muchos apoyos a Alvise hayan llegado por parte de exseguidores de Vox también se confirma con el hecho de que sus principales caladeros de votos se hayan dado en algunas de las zonas en las que los seguidores de Santiago Abascal estaban siendo más fuertes en los últimos años. Esto ocurre, por ejemplo, en la ciudad de Alicante. En los distritos 4 (Playa de San Juan, Albufereta) y 6 (San Blas, PAU 1, PAU 2) es donde mejor resultado ha logrado SALF, sumando 1.977 y 1.335 papeletas, lo que supone el 7,04 % y el 6,72 % de los votos. Estos fueron los dos distritos en los que Vox fue más votado en las municipales del 28M. La entrada en escena de los de Alvise les ha quitado apoyos y ha provocado que el domingo donde más votos recabaran fuera en los distritos 3 (Pla-Carolinas, Garbinet) y 5 (Zona Norte).

Más allá de que el votante prototipo de SALF sea hombre, también hay mujeres que le han depositado su confianza. Este es el caso de Cecilia, joven de 19 años que estudia FP. “Lo que hace él no es política convencional. Ya lo dice su lema, se ha acabado la fiesta para los corruptos y los criminales. Buscaba aforarse para seguir destapando nuevos asuntos de corrupción, como ya ha hecho con el caso Koldo. En cuanto recoja el acta, va a sacar a la luz más archivos y audios”, afirma. La joven cuenta que otro de los motivos que le han llevado a votar a Alvise se debe a que su generación no ve un futuro próspero y son muchos los que se plantean irse fuera de España. “Ya no es por lo que hace él, si no por el desmerecimiento del resto de partidos, tanto los que gobiernan como los que están en la oposición. Los 800.000 votos que ha logrado le pueden plantearse concurrir en las próximas elecciones generales”, añade.

Otra de las mujeres que ha votado a SALF en Alicante es Itziar, de 31 años. “Le voto porque estoy harta de que todos los políticos prometen algo y luego hacen lo contrario. Él es una persona sin ideología, que publica casos de corrupción de la izquierda y la derecha. Los que le acusan de esparcir bulos lo hacen porque quieren defender su posición”, asegura. En una línea similar a la de Itziar se pronuncia otro de sus votantes, José, autónomo de 34 años: “A mí me convenció cuando dijo que va a sortear su sueldo. Todos quieren vivir del cuento pero ellos van a donar su salario al 100 %. El PP y el PSOE estaban muy tranquilos, controlando todo, y ahora tienen a alguien que les está sacando sus trapicheos”.

