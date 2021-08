El Misteri no se representará en el mes de agosto. ¿Cómo ha sentado la decisión entre los miembros de la Capella y la Escolanía?

La decisión no se ha acogido mal. La verdad es que era algo que esperábamos y contábamos con que lo más probable era que no se fuera a hacer al no poder organizar la representación con todas las medidas de seguridad. Ahora mismo, todos tenemos la esperanza de que el Misteri se representará en octubre y es en lo que todos estábamos trabajando. No celebrarlo en octubre sí que sería un ‘palo fuerte’ para nosotros.

¿Hay ilusión entre los cantores?

Sí, por supuesto. En el último año no hemos dejado de ensayar. De hecho, estudiamos la opción de, en lugar de ensayar el Misteri para octubre, empezar a trabajar otro tipo de piezas de cara a las Navidades y hubo un consenso unánime en que no. En que teníamos que preparar el Misteri. Y en ello estamos. Hay mucha ilusión por nuestra parte y confiamos en que en otoño volveremos a disfrutar de La Festa.

Este año, al igual que el pasado, también vais a cantar las Vísperas. ¿Hay alguna novedad con respecto a 2020?

Sí. La situación actual va a permitir que participen más cantores, así como la Escolanía y el coro juvenil, algo que no sucedió el año pasado. Por ello, mientras que el año pasado intervinieron unas 12 personas este año serán muchas más, garantizando siempre la protección. Además y al contrario de 2020 cuando solo cantamos dos piezas del Misteri, este año sí que interpretaremos la mayoría de las piezas del Misteri excepto las partes que se repiten. Al poder participar los niños habrá Cortejo, María, Ángel…

Esta actuación será en la Basílica de Santa María. ¿Estará abierta al público?

El límite será el marcado por el aforo de la propia Iglesia, que será el mismo que el de la asistencia a misas. No obstante, hay que señalar que la actuación se retransmitirá en directo de forma online a través de la web de la Basílica y del Patronato del Misteri d’Elx.

Después de estos meses marcados por la COVID-19, ¿cómo va la Escolanía y la llegada de nuevos niños?

Llevamos dos años sin abrir las puertas y sin acudir a los colegios a buscar posibles miembros de la Escolanía. Debido a que tenemos que ensayar en grupos pequeños y usando mascarillas, hemos querido evitar este paso porque podría generar un rechazo entre los niños o no disfrutar realmente de lo que es el Misteri. De cualquier modo, contamos con cinco niños nuevos que han venido por propia voluntad. En estos años, por otro lado, se han producido varios cambios de voces y algunos no han podido participar en el Misteri.

¿Cuántos niños hay en la actualidad?

Ahora estamos en 25 cuando en 2019 éramos 35. La pandemia nos ha impedido seguir atrayendo a niños a la Escolanía.

¿Ha encontrado la Capella y la Escolanía apoyo por parte del Patronato en estos meses tan difíciles?

Todas las cosas que he necesitado me las han facilitado. Así que hemos podido trabajar bien a pesar de las circunstancias actuales. Se han adquirido tablets para poder seguir las partituras sin necesidad de utilizar el papel, lo que ha facilitado que los cantores hayan trabajado también desde casa y hayan podido prepararse mejor. Además, hemos comprobado que la combinación de ensayos presenciales con los online son muy positivos, ya que los ensayos de técnica vocal pueden hacerse perfectamente de forma individual a través de videoconferencias.

Los cantores más mayores del Misteri. ¿También han seguido yendo a ensayar presencialmente?

Los mayores de 70 los hemos perdido de momento. Desde el surgimiento de la pandemia no han venido y muchos ya se han despedido. Habrá que esperar a ver qué sucede en el futuro.