El aparato reproductor femenino está formado por el útero, los ovarios, las trompas de Falopio, el cuello uterino y la vagina. Este sistema es responsable de producir óvulos, liberar hormonas y proporcionar un entorno protector para el feto.

Hay muchos problemas de salud reproductiva que pueden afectar a las mujeres. Algunos de estos incluyen malformaciones uterinas, enfermedades de transmisión sexual como la clamidia y la gonorrea, la enfermedad inflamatoria pélvica (EIP), el embarazo ectópico y el Virus del Papiloma Humano (VPH).

Este último puede producir otras lesiones precancerosas o premalignas en el cuello del útero. Por ello es importante realizar citologías cervicovaginales de forma rutinaria en consulta y según cribado, si se determinó lesión, posteriormente confirmarlo con una biopsia.

En caso de lesión, se realiza la técnica de conización cervical para eliminar dichas lesiones premalignas.

¿Qué es una conización y para qué sirve?

Una conización es procedimiento quirúrgico que consiste en la extirpación en forma “cónica” de la parte externa del cuello del útero o exocérvix (base del cono) y una parte interna correspondiente al canal o endocérvix (vértice del cono).

Se realiza como tratamiento para las lesiones precancerosas de cuello de útero.

¿Cómo es la cirugía de conización?

La conización es indolora ya que para su realización se administra, o bien , anestesia local en el propio cuello del útero o bajo anestesia o sedación en quirófano. “Esta última es la técnica más utilizada ya que es mínimamente invasiva y se realiza de manera ambulatoria, por lo que no es necesario que la paciente se quede ingresada.” Comenta la Dra Natalia Siegert, responsable de la Unidad de Patología de Tracto Genital Inferior de Quirónsalud Alicante y Torrevieja y Miembro de la Asociación Española de Patología Cervical y Colposcopia.

¿Cuánto tiempo de reposo se necesita después de una conización?

Tras la intervención, se genera una especie de costra de cicatrización en el cuello uterino, que con esfuerzos importantes podría desprenderse. Por ello, normalmente se recomienda un reposo relativo (evitar esfuerzos importantes y ejercicio físico intenso) así como evitar introducción en vagina de elementos que pudieran lesionar la zona intervenida y hacerla sangrar (relaciones sexuales, tampones, etc.) las primeras 3-4 semanas.

Generalmente, en un período de tiempo no superior a las 4 semanas, se consideraría que la recuperación de la cirugía sería completa.

El resultado de la anatomía patológica de la pieza extraída durante la cirugía, confirmará, si la lesión ha sido eliminada completamente o no, orientando al paciente sobre cuidados posteriores.

Durante esta etapa de recuperación, es importante consultar a tu médico si presentas sangrado abundante (superior a la menstruación) que no cede con reposo, o flujo maloliente y muy abundante. Otros motivos de consulta deben ser dolor abdominal persistente o fiebre.

El cuello uterino después de una conización cervical

Si no hay complicaciones, las cuales son extraordinariamente infrecuentes, no queda ningún tipo de secuelas después de la intervención. La cirugía de conización cervical no modifica la futura consecución de un embarazo.

En embarazos postconización, existe un mínimo aumento de riesgo de parto prematuro comparado con embarazos de mujeres sin conización previa.

“La cirugía de conización no cura la infección por VPH, solamente elimina el tejido preneoplásico cervical que se puede originar tras una infección de VPH persistente y activa, pero en algunos casos, esta todavía persiste o se adquiere de una nueva infección por el mismo tipo de VPH que ocasionó la lesión.” Comenta la Dra Natalia Siegert, responsable de la Unidad de Patología de Tracto Genital Inferior y Miembro de Asociación Española de Patologia Cervical y Colposcopia.

Por ello, es importante recordar que estos problemas de salud reproductiva se pueden prevenir cuidando su salud sexual a través de pruebas regulares, usando protección cuando sea necesario y haciéndose chequeos anuales.

