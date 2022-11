Suena demasiado bien para ser verdad pero en realidad es la piedra angular de una nueva, revolucionaria y científicamente probada dieta de adelgazamiento. La Dieta de la Miel aprovecha los poderes de este alimento para desencadenar cambios metabólicos que permiten quemar grasa mientras se duerme.

No hay que contar calorías, no es una dieta de alimentos caros, no es un plan severo de morirse de hambre y promete perder fácilmente esos 2 kilos que sobran.

Azúcares naturales

El programa de la miel es el resultado de la investigación de toda una vida del nutricionista Mike McInnes, quien descubrió que la combinación única de los azúcares naturales de la miel la convierten en un alimento casi perfecto para perder peso.

Es simple: al tomar una cucharada grande de miel antes de acostarse, los mecanismos del cerebro que encienden los antojos de azúcar se apagan por completo.

Las pruebas realizadas por los laboratorios de la investigación médica en Dubai muestran cómo una cucharada de miel parece reducir los niveles de azúcar en la sangre en lugar de criarlos como una cucharada de azúcar blanco haría.

Así que aquellas personas que quieren perder algunos kilos de peso pero la renuncia al dulce es un sacrificio demasiado grande, pueden gritar a los cuatro vientos que esta dieta es... miel sobre hojuelas.

La dieta de la miel también sirve para dormir mejor

No solo es válida esta técnica para adelgazar, ya que tal y como cuenta McInness en su libro "Eat, Sleep and Slim with Honey", también sirve para dormir mejor.

La miel, cuya producción está reduciéndose a nivel mundial en los últimos años, siempre ha sido considerada como un alimento con propiedades casi mágicas, saludables y curativas. Las últimas investigaciones científicas así lo respaldan.

"Siempre se nos dice que el azúcar es malo para nosotros, y eso es cierto para la mayoría de los tipos de azúcar, pero la ciencia demuestra que la miel es un buen azúcar. Solo una cucharada de miel todas las noches antes de acostarse le dará a su cuerpo exactamente el tipo y la cantidad correctos de alimentos que necesita para quemar el exceso de peso durante la noche. Reducirá sus ansias por otros azúcares malos durante el día", explica este experto en nutrición.

"La miel también facilita sueños profundos y reparadores que te ayudarán a despertarte feliz y con energías renovadas, además de ayudar a restaurar tu sistema inmunológico y los equilibrios naturales de tu cuerpo", añade el exquímico de Boots, Mike McInnes, quien en su libro revela los secretos de su dieta revolucionaria, brindando una guía paso a paso de comidas complementarias y ejercicios de resistencia simples y fáciles, adecuados para personas de todas las edades y niveles de condición física.