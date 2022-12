París acogía esta semana la III edición de los European Awards in Medicine, que anualmente reconoce la labor de reputados especialistas en la vanguardia de las más diversas áreas médicas, como cirugía, neuropsicología, cardiología, oncología u odontología.

La Comunidad Valenciana ha contado con un representante de excepción, el grupo Vericat Implantología Inmediata, que ha sido galardonado con el European Award 2022 en la categoría de Odontología - Implantología Avanzada. En el acto, celebrado en el Hotel Ritz de la capital francesa, estaba presente y recogía el premio el Dr. Alberto Vericat, cirujano oral y director médico de Vericat Implantología.

El galardón reconoce de esta manera la trayectoria y especialización tanto del Dr. Vericat como todo el equipo de sus clínicas en la técnica de la implantología con carga inmediata, que les ha permitido ofrecer a sus pacientes la colocación de implantes dentales y dientes fijos el primer día del tratamiento en prácticamente el cien por cien de los casos, con independencia de su complejidad.

¿Qué supone para usted este reconocimiento?

La satisfacción de haber llegado a un punto que no imaginábamos hace 20 años cuando abrimos la primera clínica Vericat en Valencia. Y hablo en plural, porque este premio pertenece a los casi 100 trabajadores actuales de Vericat, y a todos los que han pasado por nuestras clínicas y creyeron en una técnica en la que fuimos de los pioneros en España. Y, sobre todo, la satisfacción de haber hecho y estar haciendo un buen trabajo que es contar con más de 25.000 pacientes satisfechos que han podido recuperar su calidad de vida.

25.000 pacientes son muchos

Llevamos más de dos décadas especializándonos exclusivamente en implantología avanzada con carga inmediata. Ello nos ha convertido en referentes en esa técnica, y son más de 200 los doctores de toda España que nos remiten sus casos más complejos, al margen de los pacientes que acuden directamente a nosotros incluso desde el extranjero. Hemos alcanzado la cifra de 10.000 implantes anuales colocados con éxito. Ninguna otra clínica dedicada en exclusiva a la implantología lo ha logrado en España, y no sé si en Europa.

¿Por qué carga inmediata?

Queremos dar solución a uno de los mayores temores para los pacientes que quieren rehabilitarse la boca y recuperar todos sus dientes: ¿cuánto tiempo estarán sin dientes? Con las técnicas tradicionales pueden ser varios meses. En Vericat, con la carga inmediata, reducimos ese plazo a solo unas horas. El mismo día de la cirugía el paciente duerme en su casa con dientes fijos, estéticos y funcionales que le permitirán mantener una altísima calidad de vida hasta la colocación de los dientes definitivos.

¿Quién puede ser paciente Vericat?

Cualquier persona que haya perdido uno, varios o incluso todos los dientes y quiera recuperarlos. Y cuando digo cualquiera, es prácticamente cualquiera, por complicado que sea su caso. Gracias a nuestra Unidad de Atrofia Maxilar Severa para pacientes con poco hueso hemos elevado el número de pacientes tratados con éxito al 99.9%. Además, nuestros implantes tienen garantía de por vida si se siguen unas sencillas pautas de mantenimiento.

Para todos, para siempre, desde el primer día

Como cirujano oral ese es precisamente el objetivo que me he marcado. No rechazar ningún caso, y ofrecer a cualquier persona que nos lo pida la capacidad de recuperar la calidad de vida. Desde su sonrisa, hablando, comiendo, y riendo con total normalidad de nuevo. Que lo logre además sin esperas, desde el primer día y de manera cómoda. Y que lo haga con la tranquilidad de que será una solución permanente, para toda la vida.

Impartiendo formación internacional

Buena parte del reconocimiento de Vericat viene también de su firme compromiso desde hace veinte años con la formación, abierta a odontólogos y médicos estomatólogos y maxilofaciales de todo el mundo que deseen optimizar sus habilidades y mejorar sus tasas de éxito en implantología oral con carga inmediata.

Vericat cuenta con dos centros de formación y especialización avanzada para odontólogos en Valencia y Madrid, equipados con la última tecnología en cirugía oral e implantología dental, además de sus ocho clínicas en Valencia, Madrid, Alzira, L’Eliana, Ontinyent, Alcoi, Benidorm y Elche.

El buque insignia de Vericat Formación es sin duda el Máster en Implantología Oral y Manejo de Tejidos Blandos, con más de diez ediciones, una estructura modular para que el alumno pueda formarse y trabajar a la vez y un 80% de carga práctica. Más de 300 odontólogos han completado con éxito el Máster o diversas formaciones y cursos en materias como la elevación de seno maxilar.

Además, el Dr. Alberto Vericat comparte «in situ» sus protocolos clínicos a través de diversas opciones de formación internacional. De este modo, decenas de profesionales de países como Francia, Italia, Inglaterra, Eslovenia, Finlandia, Austria o incluso del continente americano profundizan cada año en su manejo de la técnica de carga inmediata.

Así, Vericat Experience permite a los asistentes profundizar en sus conocimientos quirúrgicos sobre implantología inmediata durante dos jornadas en las que se conjuga teoría y la asistencia como espectadores a varias cirugías con pacientes del Dr. Vericat.

Por último, Vericat One to One permite a uno o dos asistentes como máximo compartir toda una jornada de trabajo con el Dr. Vericat. En la misma pueden conocer el modelo de trabajo de Vericat Implantología Inmediata, desde el manejo de las primeras visitas con pacientes o la gestión de la clínica a, por supuesto, varias cirugías de implantes.

Más información:

Dirección: Carrer Lepanto, 25, 03201 Elx, Alicante

Teléfono: 960 660 093