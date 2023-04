El Parkinson es una enfermedad degenerativa y crónica. Está causada por la pérdida de neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra situadas en el mesencéfalo. Estas neuronas son las encargadas de producir la dopamina.

Es una de las patologías neurodegenerativas más frecuentes en la actualidad, situándose segunda detrás de la enfermedad del Alzheimer. Afecta a más de 100 personas por cada 100.000 habitantes en occidente, con una incidencia de entre 4.9 y 2.6 casos por 100.000 habitantes. Los hombres son levemente más afectados por el Parkinson en un ratio de 1,5 hombres por cada 1 mujer.

Hoy en el día Mundial del Parkinson, la Doctora Erika Torres San Narciso, coordinadora del servicio de Ciencias de Neurociencias de Quirónsalud Torrevieja y Alicante, ha resuelto todas las dudas acerca de esta patología. Sus años de experiencia y su amplio conocimiento sobre la materia, la sitúan como una de las mejores profesionales en el sector.

En occidente, el Parkinson tiene una incidencia de entre 4.9 y 2.6 casos por 100.000 habitantes

Edad de aparición y sintomatología

La enfermedad suele aparecer en torno a los 50-60 años y su riesgo aumenta conforme lo hace la edad. Sin embargo, según la coordinadora de Neurociencias de Quirónsalud Torrevieja y Alicante “hay una minoría de casos en personas más jóvenes”.

Los síntomas más característicos y conocidos de la enfermedad son los motores: temblor, rigidez, la bradicinesia o la lentitud de movimientos, alteración de la marcha y de los reflejos posturales.

A pesar de ello, la enfermedad de Parkinson tiene una sintomatología muy compleja y no tan conocida, que suscita unas necesidades diferentes en cada persona. Por ello la Dra. Torres recalca la importancia de adaptarse a “la edad del paciente, de su actividad diaria y de las limitaciones que les genere la enfermedad”. Esto permite plantear objetivos personalizados para cada paciente.

¿Cómo sabemos si tenemos Parkinson?

Es necesario citarse con un neurólogo con experiencia en trastornos de movimiento para diagnosticar la enfermedad.

La Dra. Torres explica que en la clínica dividen los síntomas entre motores y no motores. De los síntomas motores el más conocido es el temblor, aunque como recalca la Dra. Torres “no todos los pacientes que tiemblan tienen una enfermedad de Parkinson ni todos los pacientes con una enfermedad de Parkinson tiemblan”. Existen pacientes en los que predominan más otros síntomas como la rigidez muscular y la lentitud, asociado a una menor expresión facial y una inestabilidad en la marcha.

También, las personas afectadas pueden sufrir cambios en su postura habitual o alteraciones en sus reflejos posturales, culpables de las caídas por lo general en etapas más avanzadas de la enfermedad.

Sin embargo, existen otros síntomas menos conocidos que limitan mucho la calidad de vida de nuestros pacientes y a los cuáles hay que dar mucha importancia en la consulta, preguntando de forma activa por ellos. Estos son los no motores: estreñimiento, alteraciones cognitivas, problemas en el sueño, alteraciones disautonómicas, alteraciones del lenguaje, dolor y alteraciones emocionales como ansiedad y desánimo.

Quirónsalud Torrevieja y Alicante cuenta con pruebas complementarias para confirmar el diagnóstico de la la enfermedad de Parkinson. Siempre hay que realizar una analítica general y un Tc Craneal. Estas ayudan a descartar enfermedades sistemáticas o patología estructural cerebral que se puedan confundir con los síntomas del Parkinson.

“También contamos para aquellos casos más complejos y dudosos con la ecografía doppler trasncraneal, pruebas de medicina nuclear como el PET y SPECT con diversos trazadores que nos ayudan a estudiar el sistema dopaminérgico presináptico y postsináptico y la gammagrafía cardiaca que nos permitirán diferenciar la enfermedad de Parkinson de otros parkinsonismos atípicos que pueden presentar síntomas parecidos”, explica la Dra. Torres.

¿El Parkinson se hereda?

Existe un porcentaje muy bajo en relación con la herencia familiar, aproximadamente un 15% de los casos, ya que la mayoría de los casos son idiopáticos.

Aproximadamente, un 3% de los casos con inicio tardío será producido por una mutación, mientras que el 50% de los casos de inicio precoz así serán producidos por causa genética.

Factores de riesgo

Existen dos tipos de factores de riesgo: genéticos y no genéticos.

Los no genéticos, a su vez, se pueden diferenciar en modificables y no modificables. Los primeros son exposición a pesticidas que aumentan y el sufrir un traumatismo craneoencefálico importante el riesgo de padecer esta enfermedad; por el contrario el ejercicio físico practicado regularmente y el consumo de cafeína y teína pueden para protegernos de esta patología.

Entre los no modificables, el envejecimiento puede tener un papel en el desarrollo de la enfermedad, aunque no es uno de los principales factores de riesgo. En cuanto al sexo, es ligeramente más frecuente en hombres que en mujeres. Además, atendiendo a la raza, se ha observado menos prevalencia en el continente africano en comparación con el europeo y americano.

El 50% de los casos de inicio precoz de Parkinson serán producidos por causa genética

Esperanza de vida en las personas con Parkinson

En términos generales, el fenotipo tremórico (cuando el temblor es el síntoma predominante) suele ser más benigno. Si comienza a una edad temprana, la progresión de la enfermedad suele ser más lenta. Si empieza en edades avanzadas, puede asociar a un deterioro cognitivo más precoz.

“Lo que sí que sabemos es que a los 4 o 6 años de iniciar el tratamiento con levodopa el 40-50% de los pacientes comienzan a sufrir las complicaciones motoras de la enfermedad de Parkinson y su control es lo que más va a determinar las limitaciones a largo plazo del paciente”, explica la Dra.Torres.

Dependiendo de los tipos de tratamiento, farmacológico o no farmacológico (ejercicio, estimulación cognitiva), ayudará a mejorar o empeorar la evolución del paciente. Por este motivo, tal y como destaca la coordinadora de Quirónsalud Torrevieja y Alicante, es importante estar en manos de un experto en el área de trastornos de movimientos.

Tratamientos actuales para el Parkinson

Por desgracia, actualmente no existe ningún tratamiento curativo para la enfermedad del Parkinson. A pesar de ello, los neurólogos especializados, como es el caso de los hospitales Quirónsalud Torrevieja y Alicante , cuentan con un amplio abanico de fármacos, con diferentes vías de administración, como de tipo oral, inhalación, o inyecciones subcutáneas.

“La finalidad es combinarlos para diseñar para cada paciente el mejor tratamiento individualizado con el fin de mejorar su calidad de vida, y no generarles complicaciones innecesarias antes de tiempo por un inadecuado tratamiento”, señala la Dra. Torres.

El fármaco base de la enfermedad de Parkinson es la levodopa (dopamina) que podemos encontrarla en diferentes presentaciones orales. Para potenciar el efecto de este fármaco, existen otros tres medicamentos que sirven de ayuda: los dopaminérgicos, los ICOMTs y los IMAOs.

La finalidad es combinar los fármacos para diseñar para cada paciente el mejor tratamiento con el fin de mejorar su calidad de vida, y no generarles complicaciones innecesarias Erika Torres - Doctora

Al comienzo de la enfermedad, con uno de estos medicamentos o la combinación de dos será más que suficiente para controlar la sintomatología de la enfermedad. Sin embargo, conforme avanza la patología y aparezcan fluctuaciones a nivel motor o no motor, será necesario aumentar las combinaciones de los fármacos.

Si con la utilización de todos estos tratamientos no se consigue mantener la calidad de vida del paciente, se aplicarán terapías de segunda línea. “Con las que contamos actualmente son las bombas de infusión continua de tratamiento de forma subcutánea o intradudodenal mediante una PEG, cirugía del Parkinson con implantación de electrodos cerebrales para realizar estimulación cerebral profunda o HIFU consistente en un haz de ultrasonidos de alta frecuencia dirigidos hacia una diana concreta del cerebro, que genera una lesión puntual pequeña dirigida para controlar la sintomatología limitante de la enfermedad”, señala la Dra. Torres.

Otros tratamientos complementarios son la fisioterapia para mantener y mejorar los reflejos posturales, y de esta forma, tratar la rigidez y el dolor que padecen. Además, otras herramientas útiles son la neuropsicología como herramienta para estimular al paciente cognitivamente, la psicoterapia para aceptar la enfermedad y controlar los efectos emocionales que esta produce; el tratamiento con logopedia y la terapia ocupacional.

Ejercicio recomendado para personas con Parkinson

La práctica deportiva que destaca por encima del resto es el Taichí. A pesar de ello, cualquier tipo de rutina de ejercicios realizada mejora la sintomatología motora de los pacientes.

Es importante que se mantenga la rutina en el tiempo, ya que si no se es constante no mejorara la sintomatología. “A mí me gusta mucho recomendar el baile, es una actividad entretenida que ayuda a mejorar la atención, la coordinación de los movimientos y además incrementa la actividad social y relacional del paciente”, indica la coordinadora de Neurociencias de Quirónsalud Alicante y Torrevieja.

Referentes en el tratamiento del Parkinson en Alicante

Quirónsalud Torrevieja y Alicante pone en marcha de una consulta monográfica de Trastornos de Movimiento a cargo de la Dra. Torres , Jefa del Servicio de Neurología del Hospital Quirónsalud Torevieja y Alicante. Esta consulta está específicamente dirigida a pacientes con patologías de esta área, tales como la Enfermedad de Parkinson, el temblor esencial, los parkinsonismos atípicos (Atrofia Multisistémica, Parálisis Supranuclear Progresiva, Degeneración Corticobasal, Demencia por Cuerpos de Lewy), blefaroespasmos, hemiespasmos faciales, distonías y otros parkinsonismos. En ella se aborda profundamente y se educa en cada una de estas patologías de una forma integral al paciente y familiares, además se le trata con las técnicas más actuales atendiendo a sus necesidades. Uno de los objetivos fundamentales de esta consulta es diseñar el tratamiento del paciente con Parkinson y el resto de las patologías, como un traje a medida, evitando complicaciones innecesarias por tratamientos a dosis o tiempos inadecuados, y de este modo garantizar su calidad de la vida y la de su entorno.

Maneja, de forma específica, además de los tratamientos más básicos de cada una de las patologías, bombas de infusión continua de tratamiento, inhaladores de levodopa, pen-subcutáneos de apomorfina, bótox para la rigidez, la sialorrea.

Solicita más información en la Unidades de Neurociencias de Quirónsalud Torrevieja y Alicante

Ubicación y contacto

Teléfono para citas Alicante: 966 972 900

Teléfono para citas Torrevieja: 966 92 13 13

Email: info.alicante@quironsalud.es / info.torrevieja@quironsalud.es