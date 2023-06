Pensando en elegir una residencia para estos meses de verano, la mayoría de personas que ya han solicitado una estancia en Ballesol Playa San Juan, Vía Parque y Costa Blanca Senior Resort -centros de la provincia de Alicante-, reconocen que “buscamos experiencias de bienestar, actividad y cuidados cinco estrellas”. Un lugar – dicen- donde la atención residencial se complementa con oportunidades e historias, con el aprendizaje constante, con la participación, la intergeneracionalidad… Una manera diferente de envejecer y disfrutar este verano de unas “vacaciones para todos”, recuerda Vicente Cuesta, Director Operaciones Ballesol zona Mediterráneo, como lema escogido.

¿Se puede envejecer y seguir siendo protagonista de este proceso?

Por su puesto, las personas quieren ser protagonistas y estar activas en esta etapa de su vida. Tenemos que ser capaces de ofrecer y garantizar un envejecimiento exitoso, pensando que una persona mayor tiene mucho para contribuir en la sociedad. Cada vez son más activos e influyentes porque son capaces de darle vida a los años, y no al revés.

Lo que hacemos en las tres residencias de Ballesol en Alicante es planificar e individualizar cada estancia para cuidar y a la vez ofrecer actividades, experiencias de ocio diferentes, por ejemplo, con talleres de horticultura, alimentación, pintura…. Recientemente celebramos un mercadillo solidario a favor de los niños y adultos con discapacidad de Alicante, estuvimos en el río Safari de Elche, celebramos conciertos en la residencia…Actividades e iniciativas que en estos meses de verano se multiplican para dar respuesta al deseo de las personas mayores de envejecer de manera exitosa y feliz.

Ballesol Costa Blanca Senior Resort, Vía Parque y Playa San Juan apuestan por ampliar su cartera de servicios pensando en las estancias de verano….

Así es, las familias comienzan a planificar las semanas de descanso y ocio. Para que todos puedan disfrutarlas, Ballesol ofrece diferentes servicios para satisfacer los deseos de cada persona, sobre todo de los mayores. Desde estancias individualizadas donde personalizamos desde cada habitación y apartamento convirtiéndolo en su propio hogar, a las actividades de ocio, alimentación según necesidades y costumbres, aspectos que cada vez demandan más las familias en este tipo de estancias vacacionales. Sin olvidarnos de que Ballesol es líder en recuperaciones poshospitalarias, siendo la primera opción para las familias también en ictus, revertir la fragilidad o en terapias de compensación de la pérdida funcional a través de programas individualizados y estancias diseñadas para una rehabilitación exitosa y con calidad de vida.

¿En qué cree que se diferencia Ballesol del resto de residencias en Alicante?

En nuestra manera de cuidar. Nuestras residencias ya no son un lugar de paso sino un espacio donde comenzar también proyectos de vida más largos. Las tres residencias cumplen unos requisitos únicos y están ubicadas en los mejores lugares: Ballesol Playa San Juan, a 200 metros del mar; Costa Blanca Senior Resort, en la cala de Villajoyosa; y Vía Parque, en la ampliación de esta nueva área rodeada de zonas verdes. Los centros han sido reconocidos con los mejores criterios de sostenibilidad y compromiso medioambiental.

Y no menos importante, en nuestras encuestas de satisfacción la experiencia en Ballesol ha mejorado la calidad de vida de la persona. Y no lo digo yo. Humanizar los cuidados, sentirse en familia, en su propio hogar, habernos adaptado al residente y no al revés, son algunas de las valoraciones y opiniones que nos hacen llegar los propios residentes y familiares después de una estancia aquí.

"¿Y si la felicidad estuviese en una residencia?" Destacan los residentes de Ballesol que volverán a disfrutar de una estancia de verano estos meses.

Más información

Teléfono: 900 24 24 25

Página web Ballesol.