“No hay suficiente hueso”. Esta es la respuesta que muchos pacientes reciben cuando acuden a una clínica dental en busca de soluciones fijas con implantes.

Sin embargo, en Clínicas Dentales Crooke creen que la falta de hueso ya no debería ser una razón para descartar un tratamiento de implantes dentales.

Porque aseguran que prácticamente ya no existen casos imposibles, a pesar de la complejidad inicial que algunos puedan presentar. La clínica, situada en la Plaza Luceros, en el centro de Alicante, está a la vanguardia de las últimas tecnologías para ofrecer a sus pacientes la solución que nadie les ha ofrecido hasta ahora.

Pero, ¿qué opciones se le pueden ofrecer a aquellos pacientes que presentan pérdida de hueso? Antes de poder planificar el tratamiento, los profesionales de la clínica insisten en la importancia de realizar un diagnóstico detallado. Para ello, en Crooke cuentan con un escáner de baja radiación en tres dimensiones (CBCT) con el que pueden medir la densidad ósea y analizar la gravedad de cada caso. Esto, junto con la toma de fotografías y el uso también de un escáner intraoral, ofrece un estudio minucioso de la situación bucodental del paciente. Las soluciones son variadas, y el equipo de Crooke insiste en que siempre existe una.

La solución más habitual es realizar un injerto o regeneración ósea. El propósito principal de este procedimiento es aumentar el volumen de hueso, lo que permitirá la colocación de un implante dental, ya sea de manera inmediata o en un período de 4 a 9 meses, según las circunstancias individuales. Estos procedimientos, entre los cuales se encuentra la elevación de senos maxilares, se llevan a cabo utilizando siempre materiales biocompatibles de alta calidad.

En algunas ocasiones, se colocarán implantes cigomáticos, que debido a su mayor longitud, pueden anclarse en el hueso cigomático, es decir, más arriba de los implantes que se usan normalmente. Este tratamiento está indicado en pacientes que presentan una reabsorción grave del maxilar o en aquellos que desean evitar esperar el tiempo de espera necesario después de un injerto óseo.

En otros casos, el doctor quizás considere que la mejor opción es colocar una malla personalizada de titanio. Se trata de una cirugía segura y poco invasiva que no requiere de injertos óseos ni de movimientos de senos maxilares. Además, los dientes provisionales se fijarán en la prótesis el mismo día de la cirugía.

Si padeces un problema de falta de hueso y hasta ahora no has encontrado una solución fija sobre implantes, no dudes en pedir una consulta en Clínica Dental Crooke llamando al 965 02 22 02. Porque en Crooke, la falta de hueso ya no es un problema.