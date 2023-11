Si te has encontrado buscando infusiones efectivas contra los gases, has llegado al lugar indicado. Te presentamos una selección de las cinco infusiones más eficaces, todas ellas como remedios caseros para expulsar los gases. La acumulación de gases no es más que una consecuencia natural de diversos factores, que van desde una dieta rica en fibra hasta el impacto del estrés en nuestro sistema digestivo, por el cual se estima que transitan aproximadamente 1,8 litros de gas diariamente. Efectivamente, y cuando estos gases no se liberan adecuadamente, pueden resultar en dolor y molestias. Entonces, ¿cómo expulsar los gases rápidamente? Sigue leyendo.