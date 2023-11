Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Alicante, Carmen Pomares ha dedicado toda su vida profesional a la formación e investigación para aportar soluciones a la salud bucodental de las personas.

Tras obtener plaza MIR de especialista en Estomatología en Oviedo, donde también consiguió plaza cómo interna de Periodoncia, realizó el Master de Implantología en la Universidad Complutense de Madrid.

La alicantina, apasionada de la medicina desde niña y con un gran espíritu emprendedor, fundó en 1997 la clínica Perio&Implant, que el pasado jueves celebró sus 26 años de andadura.

Su gran vocación la ha llevado siempre a continuar formándose allá donde hubiera nuevas técnicas con los mayores maestros en países como EEUU, Brasil, Argentina, Lisboa, Italia, Portugal, Hungría e Israel.

¿Cuál fue su experiencia en el sector de la medicina antes de abrir su clínica Perio&Implant?

Siempre me interesó la Cirugía. Gané plaza de interna en Cirugía en el Hospital General de Alicante donde estuve un par de años y tuve una beca para estar en Ginecología en Yugoslavia y otra en Cirugía Plástica en Dinamarca. Mientras me formaba en Estomatología, hacía sustituciones y guardias como médico en la Seguridad Social y en la privada. Al acabar mi formación trabajé en varias clínicas de Madrid, ya como periodoncista.

Perio&Implant llega en 1997, pero ¿cómo nace la idea de abrir una clínica enfocada al ámbito de la salud bucodental?

Al estudiar Estomatología me hice experta en periodoncia e implantologia, por lo que abrí la clínica centrada en estas disciplinas fomentando el diagnóstico precoz y las mejores terapias en estos campos. En 2004 inauguré las actuales instalaciones en un gran espacio de dos alturas, 700m² y 11 gabinetes para ampliar el campo de acción y cubrir todo lo que puede necesitar un paciente para recobrar la salud bucodental.

¿Qué supuso este paso en su trayectoria profesional?

Me permitió crear un equipo con una filosofía basada en ofrecer lo más avanzado para cubrir las necesidades y expectativas de los pacientes a nivel orofacial. Fui invirtiendo en medios y tecnologías con los que aportar una atención especializada y a la vanguardia europea.

¿Cómo diría que ha avanzado este sector después de casi 26 años?

Hoy en día trabajamos en flujo digital con prácticamente el 100% de los servicios digitales, lo que nos permite una mayor capacidad diagnóstica y tratamientos menos invasivos, más precisos, más rápidos y menos molestos para los pacientes.

¿Cuál es la filosofía que persigue Perio&Implant?

Ofrecer solución a la totalidad de los pacientes que solicitan nuestros servicios por complejos que sean. Perio&Implant es muy importante que el proceso sea lo más cómodo posible y sin afectar a su vida sociolaboral, consiguiendo los mejores resultados y que estos se mantengan a largo plazo. Creamos un gran vínculo con los pacientes y estaremos siempre a su servicio.

Además de su clínica, ¿a qué otros ámbitos ha dedicado parte de su tiempo profesionalmente hablando?

Me he dedicado gran parte de mi vida a la investigación, publicando artículos científicos en las más prestigiosas revistas internacionales, impartiendo cursos y conferencias nacionales e internacionales.

A lo largo de estos años ¿qué ha podido aportar a la comunidad internacional?

Un enfoque digital al realizar implantología guiada por ordenador, de lo que somos pioneros desde 2005, y sumar la cirugía navegada desde 2018 a nuestra práctica quirúrgica.

¿Cuál diría que es el hito más relevante de su trayectoria profesional?

El desarrollo, diseño, invención, patente, registro, publicación y divulgación de mi técnica del «Doble factor» para implantología dental maxilar. Esta la diseñé enfocada a las personas que han perdido o van a perder todos los dientes, para colocar los implantes sin abrir los tejidos en menos de una hora con cirugía guiada y monitorizada por GPS con visión directa y 360 grados. En una sesión se van con los implantes y dientes provisionales sin un solo punto y sin que les afecte a nivel socio laboral. Nos proporciona rapidez, precisión y predictibilidad y es una gran herramienta para devolverle la sonrisa a nuestros pacientes.

«Hoy en día trabajamos en flujo digital con prácticamente el 100% de los servicios digitales»

¿Qué significado ha tenido para usted la relevancia alcanzada con esta patente?

Un reconocimiento internacional a mi labor, además de ello ha derivado a que doctores de todo el mundo se interesen por mi técnica, desde la India, Dubai o Londres a Chile o EEUU.

¿Cómo ha repercutido para Alicante que la patente sea de la terreta?

Siempre hemos impartido formación a nivel nacional pero desde el premio están viniendo grupos de doctores para aprender esta técnica con cirugías en directo en nuestras instalaciones. De esta forma contribuimos a poner a Alicante en el mapa, ya que todos los doctores que vienen se alojan en hoteles, visitan nuestra provincia, disfrutando de nuestra cultura y degustando nuestra gastronomía.

A lo largo de su recorrido profesional ha obtenido el reconocimiento de numerosas entidades y sectores, ¿podría indicarnos algunos de los premios recibidos?

Entre ellos podría destacar el premio EAO, premio Innovación y Emprendimiento por AEPA y sello de Igualdad para Clínica Perio&Implant. También el reconocimiento como Centro de Excelencia Implantológico Internacional para protocolo All on Four y múltiples distinciones por participar como ponente en congresos nacionales e internacionales.

Y la clave del éxito para haber llegado hasta aquí es...

Formación, determinación, honestidad, equipo y pasión por lo que hacemos.

El pasado jueves se celebró la gala de celebración de los 25 años de Perio&Implant en un evento que reunió a amigos y profesionales del sector, ¿cuáles fueron sus impresiones y cómo se sintió ante tal celebración?

La gala del 25 aniversario de Clínica Perio&Implant fue una noche mágica donde compartimos con nuestros invitados momentos especiales, en un evento organizado perfectamente por el Grupo Antón y conducido por el gran mago Luis Boyano, que nos hizo pasar un rato inolvidable con humor e ingenio. Con emoción y sonrisas. Un excelente coctail, música en directo y muchas sorpresas. Gracias a las autoridades por su presencia y apoyo y a todos los asistentes por su afecto y participación. Lo disfrutamos en la mejor compañía. A por otros 25 años más.

Para finalizar, ¿qué retos tiene por delante?

Ampliar la docencia en nuestro IDIT (International Digital Implantology Trainning Center By Dra Pomares) para todo doctor nacional o internacional que le interese. De igual forma, pongo el foco en seguir investigando clínicamente todas las opciones con enfoque digital, sobre todo aquellas que nos puedan ayudar a incrementar índices de éxito, predictibilidad y resultados por el bienestar de nuestros pacientes.

Más información sobre sus tratamientos y especialidades en su web.