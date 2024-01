¿Imaginas salir andando del quirófano tras una intervención quirúrgica de tu pie? Aunque no lo creas, con la Cirugía Mínimamente Invasiva (MIS) ¡es posible!

Soy la Dra. Silvia Carrillo, podóloga y fisioterapeuta especialista en Cirugía MIS y biomecánica. Tras más de 15 años de experiencia, este diciembre supuso el inicio de mi nuevo proyecto denominado Centro Sanitario Dra. Silvia Carrillo, un espacio multidisciplinar en el que he reunido a profesionales con un perfil de alta cualificación y especialización, para así, poder ofrecer con las mayores garantías de éxito, los servicios de fisioterapia, podología, traumatología, nutrición y medicina estética, aunque pronto ampliaremos nuestro catálogo.

Como centro, somos especialistas y referencia en Cirugía Mínimamente Invasiva e Intervencionismo Ecoguiado de pie y tobillo. El primero de estos tratamientos se caracteriza por ser un tipo de cirugía que daña mínimamente los tejidos. Para llevarlo a cabo, utilizamos micromotores específicos que permiten que el proceso posquirúrgico sea prácticamente indoloro, sin apenas cicatrices y mucho más rápido que el previsto por la cirugía tradicional.

La cirugía MIS está recomendada para dolencias como juanetes, deformidades digitales o espolones calcáneos, aunque puede aplicarse para tratar y corregir a múltiples patologías y lesiones.

Y ¿qué me dices de las temidas fascitis? No te preocupes, podemos realizar tratamientos ecoguiados, con pequeños cortes o infiltraciones, utilizar ácido hialurónico, PRP, bioreguladores, etc., para que tus pies vuelvan a estar sanos.

Método integral

Y aún hay más. Lo que nos distingue de otros centros es nuestro método integral de seguimiento para una recuperación total. El paciente estará bajo nuestra supervisión desde la primera cita, hasta que reciba el alta definitiva. Y no sólo eso, sino que también podemos ofrecerle servicios de fisioterapia o readaptación específica, para hacer que los plazos de recuperación sea aún más cortos.

Si tienes dudas acerca de si tu dolencia puede ser subsanada con nuestras técnicas, puedes pasar a visitarnos sin compromiso.

Tu problema tiene solución, te lo garantizo.

Centro Sanitario Dra. Silvia Carrillo

Av. del Comtat de Fabraquer, 150, 03550 Sant Joan d’Alacant, Alicante

Tlf: 682 519 130

Web