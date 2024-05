La sanidad privada a escena

Con el objetivo de abordar distintas cuestiones o problemáticas de actualidad del ámbito de la salud, INFORMACIÓN, Vithas, IMEDHLAQuirónsaludINESCOP, el Colegio de Ópticos-Optometristas de la Comunidad Valenciana y el Instituto de Neurociencias de Alicante, organizaron, ayer miércoles 22 de mayo, el anual encuentro «Infosalud. Estado de la Sanidad en Alicante» en el Club INFORMACIÓN.

Moderado por Toni Cabot y con la apertura institucional a cargo de Marciano Gómez, el conseller de Sanidad, el evento se estructuró en una entrevista y dos mesas redondas en las que participaron Concha Giner, directora médica en la clínica HLA Vistahermosa; Manuel Torres, director médico de hospitales Vithas Alicante; Paula Rodríguez, directora de Quirónsalud Alicante; Rafael Giménez, director médico corporativo de IMED Hospitales; Juana Gallard, investigadora del Instituto de Neurociencias de Alicante; Rafael Pérez, vicepresidente del Colegio de Ópticos- Optometristas de la Comunidad Valenciana; y Elena Orgilés, subdirectora de Materiales y Tecnologías Avanzadas de INESCOP.

Falta de personal sanitario

«Siento decirlo, pero las listas de espera no se van a acabar», indicó el conseller de Sanidad al ser preguntado por ellas. No obstante, durante su diálogo con el director del diario INFORMACIÓN, Gómez avanzó que iban por el camino correcto al haber reducido en un 53% los tiempos de espera.

El encuentro tuvo lugar ayer, miércoles 22 de mayo, en el Club INFORMACIÓN. / Alex Domínguez

Además, explicó que para él lo más importante es priorizar los casos que requieren de intervención urgente.

«Se acerca el verano y hay una gran falta de personal sanitario», con esta frase, el conseller de sanidad anuncia la que, bajo su punto de vista, es una de las grandes problemáticas de la sanidad española. Además, esta situación se agrava si tenemos en cuenta la cantidad de turismo que recibe Alicante, y la Comunidad Valenciana en general, en estas fechas. Del mismo modo ocurre con el Centro de Información y Coordinación de Urgencias, que está previsto que funcione de nuevo desde la provincia este verano en función de los plazos que dio en su momento el conseller.

Centros sanitarios privados

«A lo largo de este año abriremos un nuevo centro médico en Alicante con más de 4.400 metros cuadrados», destacó Concha Giner, directora médica en la clínica HLA Vistahermosa. Este nuevo centro médico albergará unas 40 consultas para atender a los pacientes en áreas la Unidad del Aparato Locomotor, que integrará los servicios de traumatología, reumatología, rehabilitación, medicina del deporte y podología; la Unidad de Neurociencias con los servicios de neurología, neurofisiología, neurofisioterapia, psicología, neuropsicología y psiquiatría; la Unidad de Ginecología, que incluirá ginecoestética, obstetricia y diagnóstico prenatal y preparación al parto; y la Unidad de Cirugía plástica y Medicina Estética, además del área de Análisis Clínicos. También, contará con una plantilla formada por cerca de un centenar de profesionales.

Sin embargo, lo más llamativo no es su crecimiento en espacio, sino en orientación: «Nuestra UCI está dentro del entorno de las UCIH, es decir, son humanizadas. Queremos darle una vuelta a lo que implica estar en esa situación: los boxes tienen ventanas al exterior, de manera que el paciente no pierde la orientación vigilia- sueño; tienen un espacio exterior donde pueden salir, una vez su situación se lo permita, y los familiares ya no tienen horario de visita. Esa humanización da un salto de calidad en la respuesta del paciente a su patología».

Por su parte, el director médico de hospitales Vithas Alicante, Manuel Torres, resaltó la integración de los dos centros hospitalarios el grupo hospitalario en un solo campus y la reorganización de sus servicios. «Partimos de una situación privilegiada porque somos el grupo de referencia de sanidad privada en Alicante», remarcó. Con 80 años de historia, cuenta con una amplia cartera de médicos que le permite dar respuesta a la principal inquietud de los pacientes: soluciones rápidas y eficaces.

«Nuestra filosofía de trabajo se centra en 3 pilares básicos: salud, experiencia paciente y eficiencia de los procesos», informó la directora de Quirónsalud Alicante, Paula García. Se trata del mayor grupo hospitalario en toda España. Cuenta con más de 100 centros en el territorio nacional y presencia a nivel internacional, un hospital de referencia en la provincia de Alicante, ubicado en Torrevieja, un centro médico en Alicante y 3 centros periféricos.

Concha Giner, Manuel Torres, Toni Cabot, Paula Rodríguez y Rafael Giménez. / Alex Domínguez

«Nuestros clientes lo que están demandando es disponibilidad y esa es una de las metas en las que trabajamos cada día», expresó el director médico corporativo de IMED Hospitales Rafael Giménez. Este grupo sanitario privado cuenta con 6 hospitales generales y 4 policlínicas en la Comunidad Valenciana, un centro de diagnóstico por imagen de alta tecnología en Alicante, un centro de asistencia sanitaria para el paciente extranjero en La Cala de Villajoyosa y un centro de radioterapia oncológica en Murcia.

Durante el coloquio, se volvió a hacer referencia a la gran problemática planteada por el conseller de Sanidad: la falta de personal sanitario. ¿Cómo se aborda desde los diferentes grupos médicos?

La directora médica en la clínica HLA Vistahermosa presenta lo que, para ellos, son los tres grandes pilares sobre los que un médico sustenta su acción: asistencial, formación y docencia, e investigación, y, por supuesto, la remuneración económica. Mientras que el director médico de hospitales Vithas Alicante recomendó tratar al médico como un artista: «Hay que entender que una persona que ha decidido dedicar su vida a eso tiene una inquietud que hay que abordar. Un médico no es un simple recurso, tiene que estar cómodo para ser más productivo y más feliz como persona». Además, la compañía médica ofrece flexibilidad horaria para los profesionales.

La comodidad también es uno de los estándares de Quirónsalud. Cuentan con más de 35.000 profesionales a nivel de grupo, y en la provincia de Alicante la fidelización del talento se sitúa en torno a 11 años y medio. «Para nosotros es fundamental escuchar al profesional porque todos tienen una inquietud. Además, siempre ofrecemos contratos con los que se sientan cómodos», informó la directora de Quirónsalud Alicante. En ese sentido, cuentan con una universidad corporativa donde los profesionales pueden hacer todos los cursos que deseen.

«Nosotros tenemos equipos propios, que da garantía y seguridad. Así como una unidad de investigación clínica y recientemente hemos creado una fundación para la investigación», mostró el director médico corporativo de IMED Hospitales. Recientemente, han conseguido la acreditación de dos especialidades MIR.

Tras ser preguntados por el término «Medicina 3.0», los cuatro ponentes coincidieron: medicina de prevención. Giner mencionó los nuevos test genéticos capaces de indicar cuando una persona tiene probabilidad de padecer una enfermedad e incidieron en la necesidad de interpretarlos siempre con asesoramiento médico genetista. Por su parte, Rodríguez y Giménez reivindicaron la importancia de la tecnología.

El papel de la investigación

«En una sociedad en pleno proceso de envejecimiento, es primordial investigar las enfermedades del sistema nervioso», comenzó Juana Gallard, investigadora del Instituto de Neurociencias de Alicante. Este centro, de referencia a nivel nacional e internacional y avalado con el distintivo de «excelencia», necesita apoyos donde aportar esa innovación. «La neurociencia necesita utilizar todas las herramientas disponibles en cada momento. Estamos intentando hacer un conjunto que de respuestas a problemas, aportar soluciones viables en 2030-2040», expresó Gallard. Es por ello que se han embarcado en NEUROTEC, un proyecto de alianza con las universidades europeas que tiene la neurotecnología como eje central.

Juana Gallard, Toni Cabot, Elena Orgilés y Rafael Pérez. / Alex Domínguez

Por su parte, Rafael Pérez, vicepresidente del Colegio de Ópticos- Optometristas de la Comunidad Valenciana dio a conocer la labor de estos profesionales en los centros sanitarios de óptica: «fundamentalmente hacen funciones de promoción de la salud, prevención y rehabilitación». De este modo, un óptico y optometrista es capaz de detectar de manera precoz patologías crónicas o agudas. En cuanto a la rehabilitación, hace especial hincapié en el área de baja visión, la lente de contacto, rehabilitación visual ortóptica. «Nuestro perfil aporta mucha experiencia y conocimiento. Ningún otro profesional conoce la tecnología diagnóstica oftalmológica como el óptico- optometrista y eso hace que los procesos sean mucho más ágiles», declaró Pérez al ser preguntado por la importancia de estos profesionales dentro de la sanidad pública.

Siguiendo en la línea de la investigación, pero en el terreno del calzado, Elena Orgilés, subdirectora de Materiales y Tecnologías Avanzadas de INESCOP, quiso exponer cómo el calzado afecta o mejora la salud de las personas. «Tenemos un nuevo laboratorio, llamado ‘Experiencia de usuario’, en el que participan personas reales en los ensayos para ver qué sienten al llevar distintos tipos de calzado», anticipó Orgilés.

Además, informó de que estaban en pleno proceso de investigación y trabajo para poder fabricar un buen zapato para las personas dibéticas, y así prevenir la dolencia del pie diabético.

También, contó el proyecto en el que se encuentran inmersos para fabricar calzados adecuados para los niños: «el zapato debe diseñarse buscando comodidad y bienestar».