8 mitos sobre estética dental que puedes leer en internet, desmentidos en 3 minutos

¿Te gustaría lucir una sonrisa deslumbrante y llena de seguridad? La estética dental ha transformado el ámbito de la odontología, brindando soluciones innovadoras para mejorar la apariencia de tu sonrisa. Sin embargo, persisten muchos mitos y malentendidos que pueden generar dudas y temores.

En Clínica Dental Crooke, ubicada en la Plaza de Los Luceros, son especialistas en odontología estética, y desean ayudarte a desmontar esos mitos contándote la verdad sobre los tratamientos que pueden transformar tu sonrisa.

1. Los tratamientos de estética dental son dolorosos

¡Incorrecto! La mayoría de los procedimientos son mínimamente invasivos y se realizan bajo anestesia local para asegurar la comodidad del paciente. Herramientas como Airflow, utilizadas para la limpieza dental, no causan dolor y eliminan manchas superficiales. El blanqueamiento puede causar sensibilidad temporal durante unos días; sin embargo, estos efectos secundarios son transitorios y se manejan fácilmente con analgésicos comunes.

2. Los resultados de la estética dental no son duraderos

¡Depende del tratamiento! La duración de los resultados varía según el procedimiento. Un blanqueamiento dental profesional puede durar entre 1 y 3 años, dependiendo de los hábitos del paciente. Las carillas de porcelana pueden durar hasta 20 años con el cuidado adecuado, mientras que las de composite tienen una vida útil de entre 5 y 10 años.

3. La estética dental es solo para jóvenes

¡Nada más lejos de la realidad! Una sonrisa hermosa y saludable no tiene edad. En Clínica Dental Crooke, ofrecen tratamientos personalizados para pacientes de todas las edades, adaptándose a sus necesidades y preferencias. Las carillas, por ejemplo, pueden corregir imperfecciones como dientes rotos, desgastados o con coloración irregular, y se pueden personalizar en tamaño, forma y color para lograr una sonrisa natural y armoniosa acorde a la edad del paciente. Recuerda que una sonrisa radiante refleja salud, confianza y bienestar a cualquier edad.

4. La estética dental es un lujo inalcanzable

¡Al contrario! En Clínica Dental Crooke comprenden la importancia de la salud bucodental y la estética para el bienestar de las personas. Por ello, ofrecen una amplia gama de tratamientos de estética dental a precios accesibles para todos. Desde limpiezas y blanqueamientos hasta ortodoncia y carillas, cuentan con opciones para que puedas lucir la sonrisa que siempre has deseado sin que tu presupuesto sea un obstáculo.

5. Las carillas son la última opción, después del blanqueamiento

¡Error! Las carillas y el blanqueamiento son tratamientos distintos que pueden complementarse, pero no son excluyentes. Las carillas no solo mejoran el color de los dientes, sino que también pueden modificar su forma, tamaño y cerrar espacios entre ellos. De hecho, el blanqueamiento se debe realizar antes de colocar las carillas para obtener un resultado óptimo y uniforme. En Clínica Dental Crooke, te asesorarán para determinar cuál es el tratamiento más adecuado para tu caso particular.

6. Las carillas dañan los dientes

¡Todo lo contrario! Los métodos actuales de colocación de carillas son mínimamente invasivos y no requieren un tallado excesivo del diente. En Clínica Dental Crooke, utilizan técnicas de "preparación" del diente muy precisas para conservar la mayor cantidad de estructura dental posible. Además, las carillas actúan como una barrera protectora frente a las caries y el desgaste dental.

7. El composite es mejor que la porcelana para las carillas porque el dentista las hace a su gusto

¡Mito desmentido! Aunque las carillas de composite se pueden modelar directamente en la boca por el dentista, las carillas de porcelana también se elaboran a medida en un laboratorio dental, siguiendo las especificaciones del odontólogo y las preferencias del paciente. Así se obtiene un resultado altamente estético y personalizado. Además, las carillas de porcelana ofrecen mayor resistencia, durabilidad y brillo que las de composite.

8. Las carillas, una vez colocadas, no se pueden quitar ni reparar

¡Falso! Las carillas son piezas resistentes y duraderas, pero en algunos casos pueden requerir reparación o reemplazo debido a desgaste, fractura o cambios en el color del diente. En Clínica Dental Crooke, cuentan con técnicas avanzadas para reparar carillas dañadas o desgastadas sin necesidad de reemplazarlas por completo. Además, si decides cambiar el color o la forma de tu sonrisa en el futuro, las carillas se pueden retirar sin dañar el diente natural.

