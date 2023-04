Perder peso a través de una dieta requiere disciplina y constancia. Un simple descuido puede deshacer todo el esfuerzo de meses. Para reducir el peso, es importante limitar la ingesta de calorías y complementar con actividad física regular, lo que acelerará los resultados. Además, es necesario mantener una hidratación adecuada (al menos ocho vasos de agua al día) y dormir las horas necesarias.

Dieta equilibrada y variada para perder peso

En las dietas, también es importante variar la alimentación para evitar caer en la monotonía. No es suficiente comer la misma comida todos los días (por ejemplo, ensaladas), ya que esto puede cansarnos y no proporciona los nutrientes necesarios. Las dietas no implican renunciar al consumo de ciertos alimentos. Es recomendable tomar tres raciones de pescado a la semana, una de legumbres y carne magra.

Las verduras deben estar presentes en todas las comidas, y es necesario tomar cinco piezas de fruta al día. Algunas recetas pueden combinar varios alimentos de manera saludable y apetitosa, como los batidos. Estos pueden ayudar a perder peso y mantener una buena salud.

El batido de la felicidad de Karlos Arguiñano

El conocido cocinero Karlos Arguiñano también ha preparado un batido muy nutritivo que aporta energía, minerales, vitaminas y fibra, lo que ayuda a adelgazar, a combatir el envejecimiento y a evitar comer entre comidas. Se trata sin duda de una bebida muy saludable y fácil de tomar en cualquier momento.

Cómo preparar el batido de la felicidad

Ingredientes del batido para adelgazar de Arguiñano

Para hacer este batido, se necesitan dos kiwis, un plátano, dos manzanas, un limón, una cucharada de miel natural y hojas de menta. Todos ellos son ingredientes ligeros y saludables.

La manzana aporta fibra y antioxidantes, la vitamina C ayuda a proteger las células del envejecimiento, a mejorar la función cerebral y a reducir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas. El kiwi es rico en vitamina C, fibra, vitamina K y potasio, lo que permite un mejor control de la presión arterial y protege el corazón. El plátano es rico en fibra, vitamina C, potasio, antioxidantes y triptófano, lo que ayuda a controlar el apetito y a mejorar el estado de ánimo. La miel es antibacteriana, antinflamatoria y antimicrobiana, eficaz contra la tos y el resfriado, y alivia la acidez estomacal.

La receta del batido de la felicidad

El batido se prepara exprimiendo el limón, pelando los kiwis, el plátano y las manzanas, troceándolos y agregándolos al vaso. Se agrega también la miel y el agua y se mezcla todo bien con la batidora hasta obtener una consistencia homogénea. El batido se debe tomar por la mañana en ayunas para una mejor metabolización de todos sus ingredientes.