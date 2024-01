Si estás buscando una forma natural de perder peso y eliminar la celulitis el tomate puede convertirse en tu mejor aliado. Esta fruta (sí, el tomate es una fruta y no una hortaliza como la mayoría de gente cree) es muy rica en nutrientes y vitaminas muy beneficiosas para nuestro organismo y también es ideal para adelgazar. Hoy vamos a proponerte una sopa de tomate para adelgazar en una semana.

Si eres constante, en solo siete días notarás como pierdes kilos y tu cuerpo estará mucho más liviano. No es aconsejable alargar esta dieta más tiempo. Después, es importante que sigas una dieta equilibrada y saludable para no recuperar rápidamente los kilos que has perdido. También debes acostumbrarte a realizar ejercicio físico de forma habitual. Con estas técnicas para adelgazar lograrás tu objetivo de acabar con la celulitis y quemar las grasas acumuladas.

Beneficios del tomate para adelgazar

El tomate es una fruta muy rica en antioxidantes y que ayuda a que nuestro metabolismo funcione rápidamente y queme calorías con menos esfuerzo. Además, es muy diurético ya que contiene mucha agua y nos ayuda a eliminar toxinas evitar la retención de líquidos al tiempo que mantiene limpio el organismo.

Precisamente al facilitar la eliminación de líquidos y toxinas es perfecto para combatir la celulitis. Por si esto fuera poco, tiene muy pocas calorías. Todas estas razones lo hacen lo muy recomendable para bajar esos kilos de más.

Cómo hacer la sopa de tomate para perder peso

Preparar la sopa de tomate diurética para eliminar la celulitis es muy sencillo. Necesitas un kilo de tomates maduros, una cebolla, perejil y agua. Lava todos los ingredientes. Corta la cebolla en trozos pequeños y ponla en la cazuela con un poquito de aceite.

En otra cazuela pon agua a hervir y cuando esté hirviendo mete los tomates a los que antes habrás hecho unos cortes con un cuchillo.

Déjalos en el fuego unos minutos diez minutos. Retíralos del fuego y deja que se enfríen. Será el momento de pelarlos. Ya sin piel, córtalos en trocitos y ponlos en la cazuela junto a la cebolla y cúbrelos con agua. Deja que se cocinen durante veinte minutos más. Después retira del fuego y pasa todos los ingredientes por la batidora.

El último paso para que tengas la sopa de tomate perfecta es que la cueles para eliminar las semillas y las pieles que hubieran podido quedar. Así de fácil tendrás preparada tu sopa de tomate para acabar con la celulitis. Tómala durante una semana tanto en la comida como en la cena y pronto notarás tu cuerpo más ligero. Puedes guardarla en la nevera e ir consumiendo cada día. Esta receta para adelgazar puede tomarse tanto caliente como tibia o incluso fría si te apetece más.

