El brócoli es un alimento que no suele faltar en las dietas para perder peso. También es uno de los imprescindibles cuando hablamos de un régimen saludable. Sin embargo, hay diversidad de opiniones en torno a este vegetal. Desde los que lo adoran hasta los que lo odian. Hoy vamos a hablarte de todos los beneficios que tiene para el organismo y de qué le pasa a tu cuerpo si comes brócoli a diario.

Los beneficios de comer brócoli

Esta hortaliza está llena de vitaminas y minerales que aportarán a tu dieta un plus. Entre sus principales beneficios destacan los siguientes:

Evita el estreñimiento

El brócoli es muy rico en fibra por lo que su consumo habitual ayuda a prevenir el estreñimiento y a mejorar las funciones del aparato digestivo.

Organismo más depurado

El brócoli tiene propiedades depurativas y desintoxicantes ideales para el limpiar el hígado

Bueno para la tensión arterial

El brócoli contiene cromo por lo que que su consumo habitual ayuda a controlar la tensión

Huesos más fuertes

Entre los minerales del brócoli destaca el calcio y el magnesio, por lo que es ideal para tener unos huesos y unos dientes más fuertes.

Corazón más fuerte

El consumo habitual de brócoli te ayudará a proteger tu corazón y tu salud cardiovascular.

Adiós a la anemia

El alto contenido en hierro del brócoli lo convierten en un arma muy eficaz en la lucha contra la anemia. También contiene ácido fólico.

Mejora la visión

La vitamina A y el betacaroteno del brócoli protegerán tus ojos al tiempo que previenen las cataratas.

Piel radiante

El brócoli contiene antioxidantes que mejoran el aspecto de la piel y mantendrá tu cutis más hidratado.

¿Qué pasa si comes brócoli todos los días?

Consumir brócoli de forma habitual tendrá beneficios directos para tu organismo pero tampoco conviene abusar de consumo. Sin embargo, puedes consumirlo a diario en pequeñas cantidades. Eso sí, para no aburrirte deberás ir variando la forma de cocinarlo para que no este alimento no se vuelva rutinario y acabe por cansarte.

Las recetas más sencillas para tomar brócoli a diario

El brócoli es un alimento muy versátil y puede prepararse de muchas formas diferentes. Desde cremas de verduras hasta ensaladas e incluso pizzas. La variedad es tal que puedes ir probando con recetas diferentes cada día para no aburrirte. Ahora en invierno, tomar una crema de brócoli con queso puede ser una opción perfecta para cenar. También puedes tomarlo simplemente a la plancha o rehogado con un poco de aceite de oliva.