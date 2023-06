Correr está de moda. Basta con dar un vistazo a las calles de la ciudad al atardecer o durante el fin de semana para corroborarlo. Si tu también quieres apuntarte a la moda de ser runner pero nunca has sido un gran corredor o corredora, no desesperes. Hoy vamos a darte tres sencillos consejos para que comenzar a correr no resulte complicado.