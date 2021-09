El miércoles 8 de septiembre los colegios e institutos de toda la provincia de Alicante abrieron sus puertas para recibir a los alumnos. Y con una novedad, este curso escolar 2021-2022 los padres solo podrán acceder a los colegios e institutos si así lo considera el profesorado. La colaboración de las familias se considera esencial para encarrilar con acierto los sistemas de aprendizaje y mejorar el rendimiento. En la gran mayoría de ocasiones así sucede, pero no siempre. Los profesores deben lidiar con ciertos progenitores que se quejan de forma compulsiva, cuestionan su capacidad de enseñanza o emprenden auténticas batallas parapetados en grupos de WhatsApp con tal de desprestigiarlos. ¿Cuáles son las actitudes que más les molestan de los padres y madres del alumnado?

Para establecer los tipos perfiles de padres más conflictivos, la estadounidense Natalie Schwartz, a partir de entrevistas, describía en “The Teacher Chronicles” cuáles eran este tipo de personalidades y cómo debían lidiar con ellos los profesores de sus hijos, tal y como se recoge en el artículo “Padres-escuela: una relación con malas notas”:

Con el objetivo de conocer de primera mano la visión de los "profes" sobre algunos de los problemas más comunes registrados en los centros formativos entre alumnos, familias y personal educativo, contactamos con un grupo de maestros y profesores para acercarnos a su realidad. Lo que se recoge a continuación son sólo algunas de las anécdotas relatadas en primera persona. Todos coinciden en que, en líneas generales, los padres y madres se comportan de forma correcta, pero cada curso se encuentran con alguna excepción. Estos son algunos ejemplos:

«Para mí lo peor es cuando nos dicen cómo tenemos que trabajar y qué tenemos que hacer con sus hijos. También, las excusas que ponen cuando no estudian o hacen las tareas, siempre defendiéndoles. Por ejemplo: “no ha podido estudiar porque ayer tuve que ir a comprar y llevar a mi perro al veterinario”. Ejemplos tengo muchos. A mí me han llegado a decir cómo corregir, cómo dar mis clases e incluso cómo enseñarles a leer o distribuir el aula. Esto se agrava cuando acabas de empezar y te ven que eres una persona más joven . El principal problema de esto es que al decirlo en casa, los alumnos en clase también se cogen la libertad de decirte cómo debes de trabajar, lo que les lleva a quejas y enfados constantes. Afortunadamente, estos son un porcentaje muy bajo. En una ocasión un niño de 6 años se tragó una moneda de dos euros estando en su casa. Lo llevaron a urgencias y le dieron laxante para que la expulsara. Ese mismo día, por la tarde, lo llevaron al cole. La madre se dirigió al tutor a contarle lo que había sucedido y terminó diciéndole “así que, cada vez que quiera ir al baño, te vas con él y le miras la caca para asegurarnos que la ha expulsado ”. También somos enfermeras, psicólogas, bancos, madres, padres… Otra cosa “divertida”. En la fila, a las 9 de la mañana, te comentan que la nena está toda la noche vomitando y con fiebre, “que estés pendiente”. ¿Qué persona humana que ha pasado semejante noche puede levantarse de la cama? Resultado, a las 9:15 te toca llamar a casa porque ha vomitado, bien por arriba o por abajo, y el resto de semana te falta más de media clase porque los ha contagiado . También se dan casos de niños/as de 9,10,11,12 años que cuando se les olvida algún material en casa te dicen “se le ha olvidado a mi madre echármelo “. Estoy cansada de repetir en cada una de las reuniones que esa tarea es de los nenes , que flaco favor les hacen las madres. Tienen que aprender a ser responsables de sus cosas, que luego, no son capaces ni de atarse los cordones con 12 años.»

«Una de las cosas que más perjudica a los nenes es el hecho de tener diferentes normas en el cole y en casa. Por ejemplo, una vez tuve que evitar una pelea y me centré en explicarles que esa no es la manera de resolver un conflicto. Cuando llegó una de las madres le dijo a su hijo que lo que tendría que haber hecho era “chafar la cabeza” al otro niño . Yo me quedé a cuadros. Es una falta de concordancia entre las reglas de casa y las que se intentan establecer en los centros escolares . También me he encontrado con algunos padres que no le dan valor a los estudios, a que se hagan los deberes en casa».

«Recuerdo un día que, hablando con una niña que había pegado a otra le pregunté: “¿Por qué pegas?”. Me dijo que su madre se lo había dicho, algo que no me podía creer. Cuando la mamá vino a recogerla le conté lo que había pasado y la mamá me lo negó , pero la niña se defendió y dijo: "¡Pues claro que sí, mamá! ¿No te acuerdas? Tú siempre me dices: si te pegan, tu les pegas de vuelta".»

Creo que se ha perdido el respeto que antes se le tenía al profesor. Antes se le consideraba una persona que había conseguido un puesto de trabajo como resultado de un esfuerzo continuado a lo largo de su vida y al que no mucha gente podía acceder. Hoy día eso no se valora, entre otras cosas porque se ignora que un profesor para serlo ha tenido que pasar todos sus años de estudio en el colegio, instituto, universidad, hacer máster, saber idiomas, cursos de perfeccionamiento… y eso algunos padres o no lo saben o no lo quieren saber.

A mi no me ha pasado nunca, pero he conocido casos de profesoras que después de hablar con alguna madre sobre su hijo han salido de la reunión llorando, sencillamente porque la madre la ha tachado poco menos que de prostituta … pero todo eso viene de lo mismo, de la falta de educación.

«Lo que peor le puede sentar a una persona cuando se pone a hablar con otra a la que no conoce en profundidad es la falta de educación , no solo en las relaciones entre padres y profesores, sino también entre alumnos y profesores, entre hijos y padres y en muchas de las facetas de la vida en la que hay que relacionarse unos con otros. De ahí que a veces se escuche el comentario de que “los padres son peores que los críos”, y efectivamente en muchas ocasiones es así porque los padres carecen del mínimo de educación.

Claro que también hay padres y madres que no aparecen en todo el curso. Los llamas para una reunión o si ha habido algún tipo de problema y ni caso. Eso es lo peor de todo porque trabajar con esos menores es muy difícil si las familias no muestran un mínimo de implicación».

Lo que deberían hacer esos padres es inculcar el sentido de la responsabilidad a los hijos porque en ese caso no se trataba de un niño pequeño. Tenía ya 15 años y en casa también deben educarlos en valores, no creer que en los centros educativos se aprende todo. Cuando estás en clase con niños más pequeños se trabaja desde cero y en otro sentido, pero cuando son más mayores y te topas con esas actitudes y encima los padres miran hacia otro lado… es desesperante.

Otro perfil conflictivo es el del padre o madre que se desentiende completamente de la educación de sus hijos , y ni sabe qué pasa ni lo quiere saber. Recuerdo una vez que, gestionando un banco de libros gratuito en un centro, una madre vino a devolver los libros de su hijo y estaban completamente destrozados. No con alguna página doblada, sino sin portada, absolutamente reventados, como si hubiera pasado un huracán por encima. Le dijimos que no podíamos aceptar esos libros y que debía de comprar otros para reponerlos. Pues bien, la señora sólo decía que ella qué iba a hacer, que había sido cosa de su hijo y ella no tenía nada que ver.

He tenido casos de padres y madres que vienen a quejarse por todo: por las notas de su hijo, porque ha sido castigado… la cuestión es que, para ellos, nunca es culpa del niño. Me ha llegado a ocurrir que una profesora pilló a un alumno rayando la mesa del pupitre. Yo era la tutora y decidimos expulsarlo un día, una medida más simbólica que otra cosa para que reflexionara sobre lo que había hecho y que aprendiera que los actos tienen consecuencias. Pues bien, la madre aseguraba que su hijo no había hecho nada , que estaría jugando y sólo creía lo que decía el nene, a pesar de que una profesora lo había visto con sus propios ojos. En otra ocasión, ese mismo alumno se metió en problemas con otro niño y lo llevaron ante el director. Allí confesó que, efectivamente, le había hecho algo al estuche de otro niño. Pues después de eso, la madre llegó al colegio hecha una furia y asegurando que su hijo no había hecho nada, que había confesado bajo presión y nos recriminó lo que habíamos hecho con él.

Víctor, maestro de Educación Especial:

«Casi todos los maestros y profesores nos hemos encontrado algún caso de familiares que no se presentan en todo el curso. Claro que, si me apuras, es incluso peor los que sí van al colegio pero luego no aplican nada de lo que les dices. Acuden casi cada día a preguntar cómo van sus hijos pero luego, nada. Si no hacen los deberes, se justifican culpándose ellos mismos. “No han hecho los deberes porque yo no he podido, estuvimos ocupados…”. Es decir, no le dan importancia a las obligaciones de sus hijos.





Recuerdo un caso en especial. La madre de un alumno llegó a denunciar al centro porque no aceptaba que su hijo fuera a repetir curso. Acusó al equipo docente de que lo había hecho fatal, aunque luego se comprobó que no era así. La realidad es que el nene tiene dificultades, pero era el rey de la casa y no querían ver más allá. Creo que, a veces, las orientaciones y consejos que damos a las familias no son tan respetables como antes, no se tienen tan en cuenta.





Con los alumnos de Educación Especial te encuentras muchas veces con familias que no aceptan las dificultades de sus hijos y es un problema. Si no colaboran es difícil que los niñ@s avancen. Por ejemplo, tengo un alumno que tiene muchos problemas de atención, de concentración, es muy infantil, tarda muchísimo en terminar las actividades... Es muy disperso, por lo que siempre hemos estado haciéndole ver eso a la madre, pero ésta siempre dice que son excusas y lo achaca a otras cosas. Además tiene Síndrome de Asperger, pero realmente sus dificultades no son consecuencia directamente de este Síndrome. Aún así, su madre siempre está recalcando eso de su hijo para dar pena. Un día la citamos para hablar de ello. A la reunión asistió la tutora, especialistas y todo el equipo para hablar sobre ese caso y encontrar soluciones. Pues bien, la mamá llegó con un tocho de papeles fotocopiados para cada uno de nosotros en los que se explicaba en qué consiste el Síndrome de Asperger con tal de darnos explicaciones y aclaraciones. La psicóloga le paró los pies por completo. Primero, porque no iba a permitir que cuestionara de esa manera nuestra profesionalidad. Y segundo, porque no aceptábamos esa montaña de fotocopias porque es ilegal fotocopiar un libro. Ese comentario aún le sentó peor a la madre, imagínate la que se lió en esa reunión…».