"Maricón de mierda, te voy a dar un piñazo", la amenaza de un concejal a un funcionario de Gran Canaria

El concejal de Agrupación de Vecinos de Santa Lucía de Tirajana (AV-SLT) José Luis Araña ha vuelto a ser protagonista de una acción violenta en el salón de plenos. El edil de la oposición insultó, amenazó e intentó agredir este jueves a un funcionario en la puerta del salón de plenos, tras finalizar la sesión ordinaria de marzo, como confirmaron el afectado y varios ediles de distintas fuerzas políticas que estaban presentes. Araña gritó al funcionario en el exterior de las Casas Consistoriales, al tiempo que levantaba una mano, "maricón de mierda, te voy a dar un piñazo".

El funcionario afectado por las descalificaciones, amenazas y por el intento de agresión presentó un escrito a la Junta de Personal, órgano de representación de los funcionarios, con la intención de solicitar "amparo" a sus representantes, para que "se ejerzan las acciones oportunas" y que se informe a la Alcaldía para que a su vez esta tome las medidas necesarias para que "no se vuelvan a repetir estos episodios de amenazas e insultos contra el personal municipal".

Según relató el afectado, que pidió conservar el anonimato, todo empezó cuando la edil de AV-SLT Lucía Rodríguez manifestó al trabajador municipal antes citado que «la retransmisión del pleno de Radio Tagoror se había cortado en el momento en el que estaba interviniendo el portavoz de AV-SLT [Manuel Hernández]». El funcionario respondió que lo consultaría, a lo que la concejala añadió que "ya nos ha pasado otras veces, es mucha casualidad". "¿Ustedes creen, de verdad, que el problema de la retransmisión fue intencionado, creen que algún trabajador de la radio se pone a cortar la señal cuando habla algún portavoz?", preguntó el funcionario a Lucía Rodríguez y Manuel Hernández.

Descalificación

Entonces, según el afectado, el edil Araña, que fue policía municipal y funcionario de Justicia, se incorporó a la conversación y replicó «yo sí me lo creo de ustedes, y me lo creo de ti, que lames la mano que te da de comer, que sigues lo que te diga Carmelo Ramírez». Manuel Hernández alegó: "Araña está bromeando". "Estamos en el salón de plenos, soy un trabajador municipal y estoy hablando con ustedes de un problema que me han planteado, no estamos en un bar y yo no estoy de bromas con Araña, y esa falta de respeto no la voy a tolerar de Araña, ni de nadie", declaró el funcionario.

Salieron del salón de plenos poco después Lucía Rodríguez, Manuel Hernández y el trabajador, y continuaron hablando respecto a los cortes durante las retransmisiones. Se añadió a los otros tres otro edil de AV-STL, Jacinto Reyes, quien señaló que acababa de intervenir en la radio municipal y que otro trabajador "me aclaró que hubo problemas [técnicos] en la retransmisión". "Yo no sé lo que ocurrió, pero si tenemos que pedirte disculpas te las pediremos", agregó Reyes al trabajador descalificado por Araña.

Fue en ese momento cuando José Luis Araña se acercó hacia ellos, levantando la mano y gritando al funcionario «maricón de mierda, te doy un piñazo que te vas a enterar». Manuel Hernández se colocó entre el agresor y la víctima, agarró la mano del primero y lo apartó lejos, evitando que se produjera la agresión.

Tomar medidas

El alcalde, Francisco García, de Nueva Canarias (NC), sentía un "lamentable bochorno" respecto a lo ocurrido en el salón de plenos al trabajador municipal, e instó al máximo responsable de AV-SLT, Manuel Hernández que "expulse o abra un expediente" a José Luis Araña. Respecto a si la Alcaldía tomará medidas, García respondió que "analizaremos lo ocurrido en el grupo de Gobierno. Lo que está claro es que somos representantes públicos y esto no se puede consentir ni permitir".

"Pero esto no es lo único que pasó durante el pleno. Manuel Hernández calificó un expediente de Recursos Humanos, hecho por los funcionarios, como ‘una chapuza’, pretendiendo atacar al concejal Pedro Sánchez, responsable de Recursos Humanos. Y no es la primera vez que sucede. Él hizo lo mismo con una funcionaria del mismo departamento hace cinco o seis meses. Y dije en el pleno que no vamos a permitir descalificaciones, ni dejar en entredicho el trabajo de los trabajadores municipales", agregó el regidor.

Santiago Rodríguez, quien fue el primer alcalde de este mandato, tras el acuerdo entre su partido, Fortaleza, y NC, fue uno de los testigos de lo ocurrido en el exterior de las Casa Consistoriales. "Oí perfectamente que José Luis Araña manifestó al funcionario que él ‘decía lo que le daba la gana’, para después insultarlo e intentar pegarle, y menos mal que se evitó. Tanto el alcalde, como su partido, deben de tomar medidas porque no se puede permitir", afirmó el líder de Fortaleza, que agregó que "todo esto está fuera de lugar, ese comportamiento, ese vocabulario y esa actitud, que no es nueva".

El ahora primer teniente alcalde sabe bien que no es la primera vez. Santiago Rodríguez dio la orden de que saliera de la sala de plenos a José Luis Araña durante un pleno que se celebraba el viernes día 1 de octubre de 2021. El concejal había hecho una pregunta en relación a un tanatorio y de forma sorpresiva hizo un gesto de cortar el cuello. Rodríguez calificó al concejal por su micrófono como "grosero" y de "impresentable". En relación a ese hecho, Araña no hizo declaraciones a este periódico y el portavoz de AV-SLT justificó que "son incidentes que pasan. No tienen importancia".

Respecto a lo sucedido este jueves varios funcionarios consultados lo calificaron como «inaudito», mostraron «su indignación» y solicitaron que [Araña] «no continúe como edil un minuto más».

José Luis Araña y Manuel Hernández no respondieron a las reiteradas llamadas telefónicas, ni a los mensajes enviados por este rotativo durante la tarde de este jueves.