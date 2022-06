¿Qué es la gordofobia? ¿Y la neutralidad corporal? Guía para entender la presión estética

¿Qué es la gordofobia? ¿Y la positividad corporal? ¿En qué se diferencia de la neutralidad corporal? Aquí aportamos una breve guía para entender algunos conceptos vinculados al impacto de los cánones de belleza.

'Body positive'

En castellano, positividad corporal. Es un movimiento que en los años 70 pusieron en marcha mujeres negras, gruesas, trans, queers y con diversidad funcional de EEUU que mantenían que la belleza es fruto de la convención social y reclamaban que todos los cuerpos son dignos y merecen ser respetados. El concepto aparece cada vez más banalizado en fotos de influencers de cuerpos normativos y en anuncios de moda y cosméticos que se apuntan a la etiqueta de la inclusión.

'Body neutrality'

En castellano, neutralidad corporal. "En algunos casos, la exigencia de la positividad corporal ["quiérete", "acéptate"] puede generar frustración", afirma la actriz Júlia Barceló en ‘Operación bikini’. ¿Qué tu aspecto no siempre te gusta? No pasa nada, no debemos celebrar los cuerpos 24/7 para tratarlos bien. La idea de fondo es desinflacionar la importancia que le damos a la apariencia física y vivir el cuerpo desde el bienestar.

'Bodyshaming'

Avergonzar a alguien por su físico. Estos mensajes reprobatorios más o menos velados tanto proceden del entorno como de los medios. De hecho, durante décadas ha sido uno de los pilares de la industria cosmética y de la moda, que han construido un fabuloso negocio a costa de la inseguridad femenina y ese mantra por el que nunca se es lo bastante delgada, joven y blanca.

Cultura de la dieta

Según datos de 2020 de la Associació contra l’Anorèxia i la Bulímia de Catalunya, el 47% de chicas de entre 12 y 16 años quieren adelgazar y el 41% ha hecho alguna vez dieta sin supervisión médica. Estas cifras están relacionadas con la llamada cultura de la dieta, según la cual para ser feliz y tener éxito hay que estar delgada. Se basa, a la vez que perpetúa, la gordofobia y prioriza el peso sobre la auténtica salud y bienestar.

'El mito de la belleza'

Es el título del ensayo que escribió en 1991 la académica y consultora política Naomi Wolf sobre esa extraña confluencia entre el avance de las mujeres en la esfera pública y la exigencia de cánones cada vez más inalcanzables. "El ideal de belleza es ideal porque no existe", dijo Wolf. O sea: nunca nada será suficiente.

Gordofobia

Se trata de un concepto que está más allá de la presión estética y alude a un problema estructural grave, ya que las violencias y el rechazo contra las personas gordas están muy normalizados: sufren discriminación en ámbitos –desde el trabajo hasta el sistema de salud– a menudo impensables cuando no se viven estas corporalidades.

Policía corporal

Se refiere a la fiscalización constante sobre qué debemos hacer o cómo debemos vestir según la edad, la constitución, el género o la raza. "¿Has engordado?". "Los tirantes no te quedan bien". "¿Por qué has dejado de teñirte? Parece que te hayan caído 10 años encima".