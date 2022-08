Llevas tu vehículo a la ITV y el resultado es satisfactorio. Pasas la revisión y te dan la pegatina correspondiente al año en curso. Hasta el momento todo va a la perfección hasta que decides guardar la pegatina junto con la documentación en la guantera o en cualquier otro habitáculo del coche. Error. Si actúas de esta forma te estás exponiendo a una multa.

Y es que el Reglamento General de Vehículos de nuestro país no solo exige que todos los coches, motos, caravanas y camiones que circulen por las carreteras hayan pasado la correspondiente revisión técnica, sino que también exigen que la pegatina que acredita este hecho esté pegada de forma correcta en el parabrisas del vehículo y resulte bien visible. Si no cumples con esta norma las consecuencias pueden ascender a 80 euros de multa, aunque no suponen una retirada de puntos.

Dónde colocar la pegatina de la ITV para que no te multen

La ley establece un lugar concreto para colocar la pegatina de la ITV en el coche. Si incumples este mandato y la colocas en otro lugar o de forma equivocada pueden multarte. El olvido o la equivocación pueden costarte 80 euros. El lugar exacto que establece el Reglamento General de Vehículos para colocar este distintito es el ángulo superior derecho del parabrisas, ya que se supone que es el lugar en el que menos afecta a la visibilidad del conductor.

En el caso de las motocicletas la pegatina también debe colocarse en el ángulo superior derecho del parabrisas. Si la moto no cuenta con parabrisas debe colocarse en un lugar bien visible de la misma como el chasis o el guardabarros delantero.

¿Cuántas pegatinas de la ITV se pueden llevar?

Llevar en tu vehículo una ristra de pegatinas de ITV de diferentes colores y años no está permitido ya que la visibilidad del conductor podría reducirse. Por esta razón solo hay que llevar la pegatina de la última revisión que ha pasado el vehículo.

¿Cada cuánto tiempo hay que pasar la ITV?

La frecuencia con la que debes pasar la revisión a tu vehículo dependerá del tipo de vehículo y de los años que tenga. En la siguiente tabla puedes comprobar cada cuánto tiempo debes pasar la ITV de tu coche o moto.

Toma buena nota de cuándo debes llevar tu vehículo a pasar la revisión ya que si se te pasa la fecha y circulas con la ITV caducada te expones a una sanción de 200 euros. Más grave es aún la multa si circulas con un vehículo que no ha pasado favorablemente la revisión. En este caso la sanción económica puede ascender hasta los 500 euros y podría implicar también la inmovilización y retirada del vehículo.