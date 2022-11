El poder de la ortografía: con faltas se liga menos

"Si un chico me lleva a su casa y veo que no tiene ningún libro, me voy". La frase, habitual en conversaciones entre mujeres, va más allá de una alta valoración por la cultura. Y lo mismo ocurre en el entorno digital. Cuando nos damos a conocer virtualmente, se pueden disimular ciertos rasgos de nuestra personalidad y colgar la fotografía donde uno sale más favorecido, pero la escritura no miente y provoca 'fugas digitales'.

Numerosos estudios demuestran que las faltas de ortografía no son sexis. El portal Match.com constató –mediante 5.500 entrevistas– que una buena gramática es una de las cualidades más importantes a la hora de elegir pareja, mientras que la app de citas AdoptaUnTio –que analizó un centenar de perfiles de usuarios que escribían sin faltas y otro centenar que lo hacían con errores ortográficos– concluyó que los primeros tenían casi el doble de posibilidades (59% frente al 31%) de intimar. Más datos: un 65% de las mujeres de un estudio del portal de citas estadounidense Zoosk aseguraban que no tendrían relaciones sexuales con alguien con mala ortografía. El año pasado, un estudio de las universidades de Alicante y Navarra sobre cómo la lengua afecta a la hora de ligar a través de aplicaciones en línea concluyó que un 82% de las mujeres que usan Tinder –la app de citas más utilizada por jóvenes– penaliza las faltas de ortografía. María del Carmen Méndez, coautora del estudio, asegura que "desde un punto de vista sociolingüístico, cuando solo se juzga a una persona por su forma de escribir, se intenta inferir todo lo posible sobre su personalidad, carácter y aspectos sociales partiendo de la información que se tiene. Por ello, una persona con faltas de ortografía puede repeler", admite. "Muchas veces –prosigue– se hace el siguiente razonamiento: faltas es igual a desconocimiento, poca educación, descuido personal y se extrapola a nivel socioeconómico bajo, pocos estudios, probablemente una persona desorganizada y poco cuidadosa. No tiene por qué ser así. Es un prejuicio social. Así que no sé si la palabra es sexi, pero sí que se considera que una persona sin faltas es más interesante, organizada, culta". La otra autora del estudio, Esther Linares, admite que la correcta ortografía atrae a ambos sexos. "En parte, buscamos que haya algo detrás de un buen físico. Esto, por supuesto, se incrementa conforme aumenta el nivel sociocultural de los usuarios. Por los informes a los que hemos tenido acceso, creemos que las mujeres usan en mayor medida que los hombres la ortografía como un filtro más para elegir, ya que la facilidad que tienen para conseguir un me gusta (y el match) en Tinder es mucho mayor que el de los hombres”. El poder del intelecto Es habitual, pues, que muchas personas relacionen la buena escritura con el atractivo personal. En 2017, un estudio publicado en la revista científica 'Intelligence' puso sobre la mesa el poder sexual del intelecto, hasta el punto de valorarlo como el segundo factor más relevante para la atracción y la supervivencia de las parejas. Incluso se ha acuñado el término 'sapiosexual' para definir a aquellas personas que se sienten sexualmente atraídas por individuos que estimulan su intelecto, más que por la belleza estética. Y entre los 'sapiosexuales', hay más mujeres que hombres, debido a que la excitación femenina está más condicionada a aspectos como el oído –vinculado a los estímulos verbales– mientras que los hombres se excitan con más facilidad a través de la vista. Así pues, queda claro que el lenguaje condiciona la búsqueda de pareja. Y las faltas de ortografía son una pésima tarjeta de presentación.