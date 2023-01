El nuevo calendario vacunal español -que ya incluye la inmunización frente a la meningitis B para los bebés, frente a la gripe y al Virus del Papiloma Humano (VPH) en los varones de 12 años y hasta los 18- está entre los más completos de Europa. Así lo han destacado hoy un grupo de expertos en la presentación del sexto Congreso Virtual en Vacunas que celebra la compañía biofarmacéutica MSD desde este lunes y hasta el 5 de febrero. Ahora es clave el papel de los pediatras y la enfermería para conseguir coberturas vacunales elevadas, según ha resaltado la doctora María Pilar Arrazola, jefe del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid.

Bajo el lema 'Volvemos por la prevención: celebrando nuevos avances', en el Congreso participan 39 expertos en el ámbito de las vacunas y de la prevención de enfermedades infecciosas. Sobre la mesa se han puesto diferentes temas relacionados con el nuevo calendario vacunal. Según ha subrayado Gonzalo Fernández, director médico del área de Vacunas de MSD en España, tras "los imprevisibles acontecimientos" ocurridos en los últimos años, provocados por diferentes patógenos -como el covid-19 o la viruela del mono-, "invertir en salud pública representa una necesidad".

El calendario vacunal de 2023 incorpora cuatro nuevas vacunas, entre ellas la inmunización contra la gripe para los niños entre 6 y cinco años de vida (en concreto 59 meses)

En el encuentro, los expertos han celebrado los avances reflejados en el nuevo calendario publicado por el Ministerio de Sanidad que recoge importantes mejoras en todas las etapas de la vida. Sanidad y las comunidades autónomas aprobaban a finales de año el calendario vacunal correspondiente al 2023, que incorpora cuatro nuevas vacunas, entre ellas la inmunización contra la gripe para los niños entre 6 y cinco años de vida (en concreto 59 meses), que se financiará, por primera vez, por parte del Sistema Nacional de Salud. Además, en el calendario infantil se incorpora la vacuna contra la meningitis B, a los 2, 4 y 12 meses de vida, que se suma a las otras tres vacunas contra la meningitis destinada a los tipos C, serotipos A, C y W y MenACWY.

EL VPH EN NIÑOS

En la presentación del Congreso de Vacunas, los expertos destacaron, también, la vacunación frente al Virus del Papiloma Humano (VPH) en los varones de 12 años y hasta los 18. La doctora Arrazola ha apuntado que "la principal motivación de esta medida" es lograr el mayor beneficio inmunizando a los niños desde edades tempranas para tratar de protegerles frente a las enfermedades infecciosas prevalentes que podrían desencadenar con complicaciones graves.

La inclusión de la vacuna del VPH en varones de 12 años representa "un gran avance en nuestro país en términos de equidad", reseñan los médicos

La inclusión de la vacuna del VPH en varones de 12 años, según el doctor Jesús de la Fuente, jefe de Sección de Ginecología del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid, representa "un gran avance en nuestro país en términos de equidad. Debemos aprovechar este momento de apuesta por la prevención del VPH para intentar ampliar los beneficios a mujeres adultas o a niños de 13 años o más en los que la vacunación esté recomendada".

En su opinión, para lograr la eliminación del VPH hay que seguir "promoviendo estrategias equitativas entre mujeres y hombres", ya que esta infección es la responsable de casi todos los cánceres de cuello de útero, pero también se relaciona con cerca del 100% de las verrugas ano-genitales, el 90% de cáncer de ano, el 40% de cáncer de pene y entre un 10 y un 35% de los casos de cáncer de cavidad oral, laringe y orofaringe.

Los avances del nuevo calendario "nos sitúan a la cabeza de los más completos de Europa", resaltó por su parte la doctora María Fernández-Prada, del Servicio Medicina Preventiva y Salud Pública del Hospital Vital Álvarez Buylla de Mieres (Asturias). Otros de los retos a afrontar de forma prioritaria, abundó, son las coberturas vacunales del adulto y de los grupos de riesgo.

Vacuna del herpes zóster

Precisamente este lunes, el Comité Científico sobre la COVID-19 y patógenos emergentes del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM) ha elaborado un nuevo informe, 'Situación del Herpes Zoster y las Vacunas frente al mismo en 2023' en el que se evidencia "la desigualdad en el criterio de indicación y financiación de las vacunas para esta enfermedad en las distintas comunidades autónomas". En su análisis los expertos señalan que la infección por herpes zóster (HZ) es un importante problema de salud pública, por su elevada incidencia, que aumenta con la edad y es más frecuente en la mujer, y en personas con enfermedades crónicas y reducción de la inmunidad.

En España, al menos 60.000 personas desarrollan HZ y, aproximadamente 3.000 de ellas, se hospitalizan cada año por esta causa. Entre sus frecuentes complicaciones se encuentra la neuropatía post herpética (NPH), que se traduce en pérdida de calidad de vida y en discapacidad. El comité recuerda que, en marzo de 2021, el Consejo interterritorial del Ministerio de Sanidad publicó un documento de recomendaciones de obligado cumplimiento en todas las comunidades.

En el documento se establece la edad y la elección demográfica (grupos de riesgo a los que debe inmunizarse) como pautas para la vacunación. Sin embargo, y según este comité del ICOMEM, "no existe una explicación clara en el mismo sobre el motivo de elección de la edad de inmunización; a partir de los 65 años; y no de los 50, momento en el que se produce un incremento significativo de la incidencia". El doctor Emilio Bouza, presidente de este comité científico, indica que en el texto "no queda suficientemente explicado el motivo por el cual la indicación en población general se establece a los 65 años y no a los 50 años, que es cuando se produce la dramática inflexión en la curva de crecimiento del HZ".

De hecho, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan la vacunación para todos los adultos inmunocompetentes mayores de 50 años, hayan tenido o no un episodio previo y hayan o no recibido la vacunación previa frente a varicela. "Por lo tanto, deberíamos revisar el criterio de vacunación para el Herpes Zoster a partir de los 50 años y no de los 65 años", señala este experto.

Con los datos aportados por el ICOMEM, más de uno de cada cinco hombres y una de cada cuatro mujeres padecerán la enfermedad entre los 50 y 85 años, con un riesgo de sufrirlo a los 85 años del 50%. Además, a los 80 años, se estima que el 33% de los que han padecido HZ desarrollarán "la temida e invalidante neuralgia post herpética (NPH)". Por lo que, concluye el doctor Bouza, tampoco hay un criterio único en nuestro país sobre los grupos de población a los que habría que administrar la vacuna: los mayores de 65 y a partir de 80 años. Este órgano del ICOMEM propone que se reconsidere no excluir a la población de 70-75 años, en los que la incidencia es también elevada.

A finales de noviembre de 2022, sólo Madrid, Cataluña y Asturias aplicaban la vacunación tanto en inmunodeprimidos como en inmunocompetente (cuando la respuesta autoinmune es la apropiada); aunque, otras seis comunidades y las ciudades de Ceuta y Melilla han anunciado que lo harán a lo largo de 2023. Para el médico, habría que estudiar disponer de una misma indicación y financiación para las vacunas en las distintas comunidades.