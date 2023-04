El mes de abril ya va llegando a su punto medio y por ahora no se está cumpliendo el dicho de "en abril agua es mil". Y es que, tanto lo que llevamos de mes como la previsión para los próximos diez días apuntan a que el arranque de este mes podría ser inusualmente seco y muy cálido. Un claro ejemplo ha sido la Semana Santa, con temperaturas muy superiores a las normales para esta época del año en la mayor parte del país.

También según @ECMWF (predicción extendida), es posible que la última semana de abril cambie la situación, con menor anomalía cálida y llegada de precipitación. Pero habrá que esperar a ver si la predicción se confirma según se acerquen esos días. +info: https://t.co/2ORKHPY3Mz🧵 pic.twitter.com/rBROG8S1RI — AEMET (@AEMET_Esp) April 11, 2023

Sin embargo, a partir de la última semana de abril algo podría cambiar en el tiempo.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) anuncia en su perfil de Twitter que un posible giro en el tiempo podría estar al llegar.

El tiempo para la última semana de abril

"Es posible que la última semana de abril cambie la situación, con menor anomalía cálida y llegada de precipitación. Pero habrá que esperar a ver si la predicción se confirma según se acerquen esos días.", afirma la AEMET en sus redes sociales.

Efectivamente, tal y como indican los expertos de la Agencia Estatal de Meteorología, habrá que esperar a que pasen los días para comprobar si las predicciones se hacen realidad. Si embargo, en los próximos días las lluvias seguirán brillando por su ausencia y las temperaturas seguirán alcanzando valores por encima de los habituales para esta época del año.

El tiempo para la próxima semana

Las previsiones en Alicante para los próximos días no presentan grandes variaciones. Durante esta semana y la próxima las temperaturas seguirán siendo muy elevadas e incluso durante el miércoles podrían llegar a los 30 grados de máxima. Las mínimas no bajarán de los 12 o 13 grados durante todos los días y no hay previsión de lluvias.