Bielorrusia, fiel partidario del Kremlin durante su invasión a Ucrania, ha etiquetado la muy publicitada contraofensiva del país liderado por Volodímir Zelenski como "un gran engaño". De esta manera la ha descrito el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, basándose en su percepción de los recientes eventos en el campo de batalla y en la información proporcionada por Moscú.

Según Lukashenko, los "tres días" recientes han resultado desastrosos para las fuerzas militares de Ucrania. "En tres días, cerca de tres docenas de tanques ucranianos y entre 120 y 130 vehículos de infantería han sido destruidos. Y aún peor, más de 2.100 ucranianos han perdido la vida, con poco más de 70 bajas en nuestro lado. Siempre he insistido, la contraofensiva es un gran engaño".

Lukashenko sostiene que "no existe ninguna contraofensiva ni puede haberla. Si la hay, este es el resultado de tres días, y lo más relevante, cuatro o cinco días de silencio absoluto". En Minsk, consideran esta falta de comunicación como "una gran derrota". Sea real o no la contraofensiva, Ucrania ha decidido no hacer público cuándo iniciarán las acciones ofensivas.

En los días previos a su encuentro con Vladimir Putin, el líder bielorruso ha mantenido conversaciones con él. Ambos han coincidido en que Occidente tiene el objetivo de "someter" a Rusia. Según Lukashenko, la facción que apoya a Ucrania "está peleando allí y está a la espera de los resultados de la contraofensiva. Si no fuera por todas las armas y mercenarios occidentales, todo esto habría terminado hace mucho tiempo. Debemos llegar a un acuerdo mientras todavía sea posible. Las cosas se pondrán peor", advierte.

Un disidente acusa a Lukashenko de haber intentado invadir Ucrania

Valeri Sahashchik, miembro exiliado de la oposición bielorrusa y antiguo comandante de las Fuerzas Armadas de Bielorrusia, ha hecho la sorprendente afirmación de que las tropas de su país detuvieron los planes de Lukashenko de invadir Ucrania. "A finales de diciembre, todas las unidades de combate del Ejército bielorruso estaban en la frontera".

Según el canal ucraniano Espresso, desde el Ministerio de Defensa de Bielorrusia se intentó intimidar a los soldados, aunque sin éxito. "Los militares comenzaron a cuestionar al liderazgo sobre por qué debían ir a Ucrania, por qué de repente el pueblo ucraniano se convertía en nuestro enemigo".

La resistencia de los soldados bielorrusos llevó a que "prácticamente toda" la Agencia de Seguridad del Estado (KGB) pasara "casi una semana amenazando y atemorizando a las tropas. "No tuvieron éxito e informaron que el Ejército bielorruso no estaba preparado para iniciar hostilidades en Ucrania, por lo que no se dio la orden", concluye.