Musk anuncia que X incluirá llamadas de voz y vídeo sin necesidad de número de teléfono

El multimillonario Elon Musk anunció ayer que los usuarios de X, la red social antes conocida como Twitter, podrán realizar llamadas de vídeo y audio a través de la plataforma sin tener que compartir su número de teléfono. El también máximo responsable de Tesla y SpaceX realizó este anuncio a través de un “posteo” –o sea, un tuit– en X, que pretende convertir en una “aplicación para todo” con un conjunto de utilidades único.

Musk asegura que las llamadas de audio y vídeo a través de X funcionarán en iOS, Android, Mac y PC. No se necesitará un número de teléfono, por lo que X será “la libreta de direcciones global efectiva”.

Según la agencia de noticias Bloomberg, el plan del magnate estadounidense es que X se parezca más a WeChat, un servicio de mensajería convertido en superaplicación que ofrece de todo, desde redes sociales y videojuegos hasta tecnología financiera. La directora ejecutiva de X, Linda Yaccarino, ha dicho que X incluirá funciones como pagos y banca.

Desde que Musk adquirió Twitter el pasado año por 44.000 millones de dólares, sus decisiones han estado envueltas en la polémica. Entre ellas, deshacerse del emblemático logotipo de esta red social, el pajarito azul, y sustituirlo por una letra X blanca sobre fondo negro. Pero la medida más controvertida ha sido la de cobrar por los perfiles verificados. En el lado positivo, los usuarios pueden añadir contexto a tuits con afirmaciones inexactas o falsas.

Recogerá datos biométricos, laborales y educativos

El anuncio de Elon Musk sobre las llamadas de vídeo y voz en X se produjo ayer, poco después de que la plataforma renovase su política su política de privacidad para incluir datos biométricos de los usuarios. “Con base en su consentimiento, podemos recopilar y utilizar su información biométrica con fines de seguridad e identificación”, reza el texto de la compañía en su nueva política de privacidad. Según informa la agencia Bloomberg, X no define lo que considera “biométrico”, aunque otras empresas han utilizado el término para describir los datos obtenidos del rostro, los ojos y las huellas dactilares de una persona. Aunque un representante de X no contestó al requerimiento de Bloomberg de modo inmediato, la agencia cree que estos datos podrían utilizarse en el futuro para dilucidar qué perfiles son legítimos y cuáles no, y también para suministrar publicidad a medida de los usuarios.

X señaló que también tiene la intención de recopilar información sobre los trabajos y el historial educativo de los usuarios. “Podemos recopilar y utilizar su información personal (como su historial laboral, historial educativo, preferencias laborales, habilidades, actividad y participación en la búsqueda de empleo, etc.) para recomendar trabajos potenciales para usted, para compartir con empleadores potenciales cuando solicitar un empleo, para permitir a los empleadores encontrar candidatos potenciales y mostrarle publicidad más relevante”, según la política de privacidad actualizada.

Una polémica más afecta a otra compañía de Elon Musk: según informa Efe, las autoridades estadounidenses están investigando la existencia de una configuración oculta en los vehículos de Tesla que permite a los conductores utilizar sus sistemas Autopilot y Full-Self-Driving (FSD) sin que se active la advertencia sobre la necesidad de conducir con las manos en el volante.