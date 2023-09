Las redes sociales en general y X (antiguo Twitter) en particular son plataformas donde muchas personas se dedican a criticar sin motivo e, incluso, insultar a gente que tiene opiniones diferentes a las suyas.

Pero también son un medio para que prosperen denuncias discriminatorias o injusticias varias para que los señalados se vean obligados a rectificar o, cuando menos, se vean retratados.

Este último es el caso de la cuenta de X @soycamarero, un perfil que denuncia circunstancias a las que se enfrentan trabajadores de locales de restauración, como restaurantes y bares, pero que también cuenta situaciones jocosas que viven aquellas personas cuyo trabajo es atender a la gente en esos locales.

Informar con antelación de un fallecimiento

El pasado día 1, la citada cuenta hizo pública una conversación de Whatsapp que indignó por el poco tacto del jefe en cuestión. En ella, el jefe se quejaba de que su camarero no había informado con antelación de que su prima había fallecido, un hecho surrealista a la par que indignante.

Pero esta conversación de Whatsapp indigna más, mucho más, si cabe. Se trata de un empleado que se queja a su jefe de que hace dos meses que no tiene la nómina ingresada en su cuenta. Y la respuesta del hostelero deja atónito a cualquiera: "Normal que no te aparezca ingresada, estos meses no has trabajado todos los días".

¡Esto es muy grave! He hablado con este compañero para apoyarle y está destrozado mentalmente por esta situación. pic.twitter.com/PFK26FwwCo — Soy Camarero (@soycamarero) 4 de septiembre de 2023

Cuando parecía que la cosa no podía ser más grave, se vuelve más surrealista, si cabe. Porque resulta que en julio no ha cobrado la nómina porque se cortó el tendón y el empresario, magnánimamente, le dio "3 días libres" con lo que ya no trabajó "los 30 [días] del mes". Y en agosto, "con la tontería de tu padre", el camarero presuntamente se fue día y medio a Madrid.

12 horas 7 días a la semana

Para mayor indignación, "la tontería" del padre resulta ser un cáncer. Y los "3 días libres" son una baja que podría haber sido de "mínimo 1 mes", según se encarga de resaltar el camarero.

Pero el hostelero no da su brazo a torcer, y recuerda al empleado que su "obligación es estar aquí de lunes a domingo de 11 a 11". Es decir... que el camarero trabaja 12 horas diarias durante 30 días y, si tiene una baja de 3 días, no cobra todo el mes. Y tampoco cobra 30 días si se va día y medio.

Por si todo esto fuera poco, el empresario amenaza a la familia del camarero: "Sé dónde está tu abuela y lo mismo se lleva algún disgusto" y cuando el empleado le pregunta si le está amenazando, el hostelero le recuerda que su hermano "es el jefe de la policía local de aquí", por lo que lo mismo "el que se va al calabozo eres tú".