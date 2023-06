La justiciera del tren. Ese apelativo es el que se ha ganado una joven que ha puesto en su lugar a un conflictivo pasajero con el que viajaba a bordo de un Cercanías entre Alicante y Murcia. Según el testimonio de la indiscutible protagonista de esta historia, que ha narrado lo ocurrido en sus redes sociales, el individuo se burló de "una chica trans" que pasaba por el pasillo. Tal comportamiento no iba a ser pasado por alto por la persona que se encontraba en "el asiento de enfrente", que acabó siendo la responsable de un sencillo gesto que merece la categoría de gesta.

Porque es de esos actos que están al alcance de todos, pero que muy pocos poseen el valor de realizar. No se trata de ninguna misión imposible, no hace falta contar con unas grandes condiciones físicas o mentales, vale con tener la conciencia necesaria para querer que este mundo sea un lugar más amable en el que la malicia no quede impune. Y actuar para que así sea.

Pero tal vez no sea conciencia, sino simplemente fruto de una "mente inquieta". Así es como se define en la descripción de su perfil de Twitter la heroína de esta novela inspirada en hechos reales. Su nombre de usuario es @tammylidon y el tuit en el que expone lo sucedido suma ya más de dos millares de interacciones. Tan merecidos como las palabras que se ganó el villano de esta historia, que ojalá tenga su redención y jamás olvide la humilde lección que se llevó tras su falta de educación hacia una pasajera.

Tren Alicante/Murcia

Un “individuo” se burla de una chica trans que pasa por el pasillo

Le digo desde el asiento de enfrente “Te sientes mas hombre ahora?”

Mirándole a la cara.

Trata de responder pero calla y se avergüenza.

Como el resto de los pasajeros.

Es lo que viene. 👇 — Tammy M. Lidón (@tammylidon) 14 de junio de 2023

Y es que su burla no quedó libre de castigo porque a pocos metros se encontraba una de esas personas que pertenecen a esa minoría que no se conforman con ser testigos y que no miran hacia otro lado cuando ven una conducta miserable. En este caso, en el mismo vagón viajaba una joven que no iba a dejar pasar un desprecio hacia una chica trans cuyo único crimen fue compartir trayecto en tren con un individuo que recibió su merecido de una manera elegante que esperemos le haya hecho reflexionar.

Cinco palabras le bastaron a la artífice de un momento que tuvo que ser digno de ver. “¿Te sientes más hombre ahora?”, fueron las certeras e incontestables palabras con las que la joven respondió al feo acto cometido por su maleducado compañero de vagón, que según parece, perdió cualquier posibilidad de réplica. "Trata de responder pero calla y se avergüenza", fue la situación que se generó a raíz de su respuesta, y que la joven describe en su publicación, donde también lamenta que el resto de pasajeros hicieran lo mismo.

La autora y protagonista del relato desarrolla esta idea en un segundo tuit que prosigue al inicial en el que carga contra los "insultos y silencios cómplices contra personas por el simple hecho de ser quienes son". Su reflexión invita a no quedarse de brazos cruzados ante los abusos de este tipo, un mensaje que resume en un rotundas líneas finales: "Ni un paso atrás. Nunca".