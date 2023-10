Lidl, la famosa cadena de supermercados, ha lanzado una advertencia sobre uno de sus productos más populares en la sección de hogar, instando a sus consumidores a devolverlo cuanto antes. ¿Te preguntas por qué? A continuación, te contamos los detalles sobre esta decisión y los pasos a seguir.

Devolución solicitada por Lidl: Cojines de terraza

La notificación surge tras una alerta proporcionada por Sun Garden Polska, la empresa detrás de varios productos de hogar de Lidl, en particular, los destinados a áreas exteriores como terrazas.

La solicitud se centra en la devolución de dos modelos específicos de cojines reversibles que se han distribuido en Lidl. Los modelos son el "Cojín reversible para asiento, 38x42x3cm" y el "Cojín reversible para sillón de jardín, 113x50x7cm", ambos bajo la etiqueta Livarno Home de Lidl, con códigos IAN 412319_2204 e IAN 412320_2204, respectivamente.

La razón por la que debes devolver este producto de Lidl

La razón detrás de esta medida, según se indica en un comunicado oficial de Lidl, es que dichos cojines no cumplen con las expectativas de la etiqueta GRS (Global Recycled Standard). Dicha etiqueta requiere que la trazabilidad de los productos sea confirmada mediante un certificado específico. Sin embargo, Sun Garden Polska no ha proporcionado los certificados necesarios, lo que invalida la certificación GRS para estos cojines. Es importante mencionar que, a pesar de este problema, la calidad intrínseca de los cojines no se ha visto comprometida.

Así, Lidl ha solicitado a aquellos clientes que adquirieron estos cojines devolverlos, garantizando un reembolso completo. Algunos consumidores podrían no ver la ausencia del certificado GRS como un problema crítico, pero aquellos que deseen hacer la devolución pueden hacerlo en cualquier sucursal de Lidl. No será necesario presentar el recibo de compra y se les devolverá el precio total. Lidl ha extendido una disculpa por cualquier inconveniente que esto pueda haber causado, reiterando que la seguridad y calidad de sus productos es su principal interés.

Estos cojines, populares especialmente durante la temporada de verano, estaban diseñados para ser colocados en tumbonas y sillas de terraza o jardín. El cojín para asiento estaba valorado en 8,99 euros, mientras que el cojín para tumbona tenía un precio de 14,99 euros.

Si tienes preguntas o inquietudes sobre este aviso, Lidl te invita a comunicarte con su servicio al cliente a través del número gratuito 900 958 311 o enviando un correo a atencion.cliente@lidl.es.